Kediler Vücudunuzun O Bölgelerinde İşte Bu Yüzden Uyuyor

Uzmanlara göre bu davranışın ardında derin duygusal bağlar ve güven ihtiyacı yatıyor.

Duygusal Bağ ve Güven Arayışı

Kedi davranış uzmanı Amanda Campion, bu davranışın kedinin kendini güvende hissettiği birini seçmesi anlamına geldiğini söylüyor. Sizinle temas kurarak kokusunu bırakmak, kedinizin sizi ailesinden biri olarak gördüğünün işaretidir.

Sıcaklık ve Konfor Etkisi

Kediler sıcak yerleri sever. Vücut ısınız onlar için adeta bir doğal ısı kaynağı gibidir. Özellikle soğuk gecelerde, sizin yanınızda uyumayı tercih etmeleri bu nedenle oldukça yaygındır.

Kendi Alanı Gibi Görme

Eğer kediniz sürekli aynı yere uzanıyorsa, bu bölgeyi kendi rahat alanı olarak görmüş olabilir. Özellikle yatak gibi sıcak ve yüksek alanlar, kediler için cazip uyku noktalarıdır.

VÜCUDUNUZUN SEÇİLEN NOKTALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Başınız: Hareketsiz ve sıcak olduğu için güvenli bulunur.

Göğsünüz: Kalp atışlarınız, kedinize huzur verir.

Kucağınız ve bacaklarınız: Hem sıcak hem de sevgi dolu bir temas alanı sunar.

Yastıklar: Koku ve ısı nedeniyle kedinize tanıdık ve güvenli gelir.

Kaynak: Haber Merkezi