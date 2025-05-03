Kararmış Yanık Tavaları Boyasını Bile Sökecek Kadar Temizliyor: Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor

Yemek artıklarıyla tabanı kararan ya da yanık lekeleri oluşan tavalar çoğu zaman gözden çıkarılır. Ancak bu sorunu çözmek için pahalı ürünler almanıza ya da tavayı çöpe atmanıza gerek yok. Evde bulunan birkaç malzemeyle uygulayabileceğiniz yöntem sayesinde yanık kalıntılarından zahmetsizce kurtulabilirsiniz.

İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNÜYOR

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: karbonat, bulaşık deterjanı, sofra tuzu, bir miktar gazlı içecek (örneğin kola) ve isteğe bağlı olarak bulaşık parlatıcısı. Bu karışım, plastik bir torbanın içinde tava ile birlikte bekletildiğinde yanık kalıntılarını yumuşatarak temizliği kolaylaştırıyor.

Tüm malzemeleri karıştırıp yanık bölgelere uyguladıktan sonra, tavayı torbanın içine koyup hava almayacak şekilde kapatmanız yeterli. En az bir saat, tercihen gece boyunca bekletildikten sonra süngerle kolayca temizlenebiliyor.

KULLANMADAN ÖNCE BU DETAYA DİKKAT

Yöntemi uygulamadan önce tavanın yüzey kaplamasına zarar vermeyeceğinden emin olun ve her zaman iyi havalandırılan bir ortamda çalışın. Bu basit yöntemle hem zaman kazanabilir hem de mutfak gereçlerinizi uzun süre kullanabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi