Kayseri'de ekildi, hasadı gerçekleşti: Sapı dahi para kazandırdı!

Kayseri'nin Talas ilçesi Başakpınar Mahallesindeki Abdullah Gül Üniversitesi arazisinde bulunan 400 dekar alana ekimi yapılan aspirlerin biçimi tamamlandı.

Toplamda 12 bin 250 kilogram ürün elde edilen hasattan 2 bin 500 litre yağ çıkarıldı. Yamaçlı Mahallesindeki işletmede yapılan aspir yağı çıkarılmasının yanı sıra hasattan 9 ton da hayvanların beslemesinde kullanılan küspe üretildi.

ASPİR

Aspir, papatyagiller familyasından 50–100 cm boyunda, yaz sonuna doğru sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan bir bitki türüdür. Ayrıca kır safranı, papağan yemi, boyacı aspiri, haspir gibi isimlerle de anılır. Anavatanı Arabistan Yarımadası olup, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere yayılmıştır.

Aspir, kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde ve ortalama 110-140 gün arasında yetişebilen tek yıllık bir uzun gün yağ bitkisidir. Aspir, genellikle 80–100 cm arasında boylanabilir, dikenli ve dikensizlere ayrılır. Dikenli formları dikensizlere göre daha fazla yağ içerir.

Aspir, tohumundan elde edilen aspir yağının yanı sıra, çiçeklerinden elde edilen aspir boyası için de yetiştirilmektedir. Aspir yağı, yemeklik yağ olarak kullanılabileceği gibi, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır. Aspir boyası ise tekstil ve gıda sanayisinde kullanılmaktadır.

Aspir, besin değeri yüksek bir bitkidir. Tohumları, protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Aspir yağı ise, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir.

Aspir, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Tohumları, çiğ olarak tüketilebilir veya un haline getirilerek çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Aspir yağı ise, salatalarda, yemeklerde ve kızartmalarda kullanılabilir.

Aspir, sağlığa faydalı olan çeşitli bileşenler içerir. Bu bileşenler şunlardır:

- Protein: Aspir tohumları, protein bakımından zengindir. Protein, vücut için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir,

- Lif: Aspir tohumları, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Vitaminler: Aspir tohumları, vitaminler bakımından zengindir. Vitaminler, vücut için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir,

- Mineraller: Aspir tohumları, mineraller bakımından zengindir. Mineraller, vücut için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir,

- Doymamış yağ asitleri: Aspir yağı, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Doymamış yağ asitleri, kalp sağlığı için faydalıdır,

Aspir, çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir. Bu sağlık sorunları şunlardır:

* Kalp hastalığı: Aspir yağı, doymamış yağ asitleri bakımından zengin olduğu için kalp sağlığı için faydalıdır,

* Kanser: Aspir, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

* Diyabet: Aspir, lif bakımından zengin olduğu için kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir,

* Obezite: Aspir, lif bakımından zengin olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir,

Aspir, genel olarak güvenli bir bitkidir. Ancak, bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler şunlardır:

- Alerji: Aspir, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir,

- Kanama: Aspir, kanama riskini artırabilir. Bu nedenle, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin aspir tüketmesi önerilmez.

* Aspir tüketmeden önce, bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Kaynak: Gerçek Gündem