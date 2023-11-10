8 bin yıllık kaya resimlerinde ortaya çıktı: Aşkın simgesi ‘kalp’ değilmiş

Doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül tarafından bölgede yapılan çalışmalarda 8 bin yıl önce aşkın yan yana çizilmiş kadın ve erkek figürleri ile sembolleştirildiği belirlendi.

Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’un ilk defa 1994 yılında, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağı’nda, tespit edilen kaya resimlerine her geçen gün yenisi eklenirken, Aydın ile Muğla arasında kalan Bafa yakınlarındaki Karahayıt Köyü Kavaklıdere bölgesinde yapılan çalışmalarda kayalara çizilmiş yaklaşık 8 bin yıllık kaya resimleri fotoğraflandı.

O dönem kök boyalara kömür karıştırılarak çizilen resimlerin aradan geçen yaklaşık 8 bin yıla rağmen halen kaybolmadığı belirtildi.