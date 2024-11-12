Karabük'te Tarihi Yeniden Yazdıracak Keşif: Daha Önce Eşine Rastlanılmadı, Hz. Süleyman'ın...

Karabük’teki Hadrianopolis Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, arkeologlar dikkat çeken bir bulguyu ortaya çıkardı. Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, kolyeye ilişkin olarak, "Anadolu arkeolojisinde bu güne kadar bu eserin benzer örneğine rastlanılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Eskipazar ilçesinin Budaklar köyünde ortaya çıkarılan antik kentin milattan önce 1. ve milattan sonra 8. yüzyıllar arasında yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor. Antik kentte yapılan çalışmalar sürerken, toprak altındaki tarihi eserler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

'RABBİMİZ KÖTÜLÜĞÜ YENDİ'

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, Hz. Süleyman’ın elinde mızrakla at üzerinde şeytanı mızrakladığı resmedilmiş bir kolye ucu ortaya çıkarıldı. Milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülen kolyenin üzerinde, 'Rabb’imiz kötülüğü yendi' yazısının bulunduğu belirtildi.

Kültür Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalara devam ettiklerini belirten Çelikbaş, çalışmalar sırasında önemli buluntuların ortaya çıkarıldığını söyledi. Çelikbaş, "Bunlardan bir tanesini SDC 3 olarak nitelendirilen yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce benzerine hiç bu coğrafyada rastlanmamıştı. Bu amulet dediğimiz, muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objeyi önemli kılan şeylerden bir tanesi de her iki tarafında yer alan yazıtlar ve üzerinde bulunan betimdir" ifadelerini kullandı.

'3 KUTSAL DİNDE DE ÖNEMLİ'

Kolyenin üzerinde Hz. Süleyman'ın at üzerinde şeytanı mızrakladığının resmedildiğini belirten Çelikbaş, "3 kutsal dinde de Hz. Süleyman önemlidir. Yahudilikte ve Kitab-ı Mukaddes’te bir hükümdar olarak belirtilirken, İslam dininde ise hükümdarlığının yanında peygamber olarak da belirtilmektedir. Yani semavi dinler için önemli olan Hz. Süleyman’ın bu kolye üzerinde betimlenmesi bizleri hem şaşırttı hem de Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser niteliğini bize gösterdi” diye konuştu.

KOLYENİN ÜZERİNDE 'RABBİMİZ KÖTÜLÜĞÜ YENDİ' YAZIYOR

Kolyenin özelliğini anlatan Çelikbaş, kolyenin yüzünde ‘Rabb’imiz kötülüğü yendi’ yazısının, arka yüzünde ise 4 meleğin isimlerinin yer aldığını belirtti.Çelikbaş, "Bu kolye ucu muska, neden burada ele geçti? Aslında burada Hadrianopolis’in sahip olduğu askeri niteliğin etkisi var. Biz Hadrianopolis’te yapmış olduğumuz kazılarda süvari birliğinin varlığını daha önceki yıllarda arkeolojik kazılar neticesinde somut verilerle tespit etmiştik. Hz. Süleyman’ın atlara olan ilgisi ve bağı da bilinmektedir. Hz. Süleyman ayrıca tabii ki orduların komutanı olduğu da bilinmektedir" dedi.

Roma ve Bizans dönemlerindeki süvarilerin de koruyucusu olarak resmedildiğinin anlaşıldığını belirten Çelikbaş, "Hz. Süleyman’ın tabii ki hem İslamiyet’te hem de İslamiyet öncesi dinlerde de ilim ve hikmet ile kuşandığını Rabb’imizin ilim ve hikmeti bahşettiğini de bilmekteyiz. Hz. Süleyman’ın hükmü olarak bilinen çeşitli yargılarının da karar almalarının da günümüzde halen daha etkili bir şekilde insanlar arasında deyim olarak da kullanıldığını görüyoruz. Bu eser gerçekten çok önemli. Ön yüzünde Hz. Süleyman ve Rabb’imizin kötülüğü yendiğinden bahsediyor. Arka yüzünde ise 4 kutsal meleğimizin isimleri yer almakta" ifadelerini kullandı.

ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE EŞİ BENZERİ YOK

Erken Bizans dönemine ait eserin benzer örneğinin Anadolu coğrafyasında bulunmadığını belirten

Kolyenin erken Bizans dönemi eserleri içerisinde benzer bir örneğinin bulunmadığını belirten Çelikbaş, "Bir tek benzer örnek Kudüs’te ortaya çıkmıştır. Bu eser bu kadar uzak mesafeler arasında iki benzer eserin ortaya çıkması buranın da yine antik dönemde önemli bir din merkezi olduğunu gösteren bir işarettir.

Eserimiz üzerindeki yazı fontlarından anlaşıldığı kadar ve yapmış olduğumuz çalışmalardaki elde ettiğimiz stratigrafik veriye göre milattan sonra 5’inci yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA