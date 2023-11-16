Kahramanmaraş'ta doğal hasat başladı, yemeklerin ve kebapçıların gözdesi: Bir tutamı lezzet şöleni sunuyor!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi tepelerinde doğal yollarda kendiliğinden yetişen sumak toplandı.

İHA'ya kebapçıların gözdesi olan bir ürün olduğu olduğunu aktaran Hatice Demir, "Sumağı, suyla beraber karıştırılarak sumak tüm ekşiliğini suya verene kadar bekletilir. Bu işlem bittikten sonra süzülerek odun ateşinde belli bir süre kaynatılarak hazır hale getirilir. Sumak ekşisi de nar ekşisi gibi salata ve dolma olmak üzere birçok yemekte kullanılır. Bilhassa da kışın daha fazla kullanıyoruz" dedi.

SUMAK

Sumak, Rhus cinsine ait çalı veya ağaçlardan elde edilen bir baharattır. Sumak, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya'da yaygın olarak yetişir.

Sumak meyveleri, kırmızı veya mor renktedir ve ekşi bir tada sahiptir. Sumak baharatı, bu meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Sumak, Türk, Arap ve İran mutfaklarında yaygın olarak kullanılır.

Sumak, salatalarda, mezelerde, çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Sumak, yemeklere kendine özgü bir ekşi tat ve renk verir. Sumak ayrıca, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu için sağlığa da faydalı olduğu düşünülmektedir.

Sumak, aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

- Antioksidan aktivite: Sumak, serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan antioksidan bileşikler içerir. Serbest radikaller, hücre hasarına ve hastalıklara neden olabilir,

- Antiinflamatuar aktivite: Sumak, iltihabı azaltmaya yardımcı olan bileşikler içerir. İltihap, birçok hastalığın gelişiminde rol oynar,

- Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur: Sumak, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bileşikler içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur: Sumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bileşikler içerir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Sumak, bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir,

Sumak, genel olarak güvenli kabul edilen bir baharattır. Ancak, hamile kadınlar ve emziren anneler, sumak tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem