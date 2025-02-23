Jandarma Ekipleri Harekete Geçti: 39 Kişi Yakalandı, 8 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri, Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 39 kişiyi tespit etti. Yakalan 39 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 39 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

14 Şubat - 22 Şubat tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 16 bin 600 kişi sorgulanırken, 39 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 39 kişiden 8’i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 10 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araç trafikten men edilirken 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 4 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Denetimler esnasında 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 200 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet tüfek namlusu, 1 adet boş tabanca şarjörü, 1 adet kelebek bıçak, 104 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 10 adet tarihi obje, bir miktar uyuşturucu madde ile define arama malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

Kaynak: İHA