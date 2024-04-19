İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanın yolu bulundu: Rus kadınlar meğer yıllardır bu yöntemi kullanıyormuş. İstenmeyen tüylerden acısız nasıl kurtulunur?

İstenmeyen tüyler hemen her kadının en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken, her kadın cildinin pürüzsüz ve canlı görünümde olmasını istemektedir.

Ağda, epilasyon, jilet gibi yöntemler istenmeyen tüyleri alma noktasında sıklıkla tercih edilen yöntemler arasında yer alırken bu yöntemlerin uygulanması cilt yüzeyinde çeşitli tahriş durumunun oluşmasına neden olabilmektedir.

Tahrişin yanı sıra, hassas bölgelere uygulanan ağda epilasyon gibi uygulamalar fazlasıyla da can acıtmaktadır. Tüm bu durumların önüne geçebilmek ve istenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulabilmek için Rus kadınlarının yıllardır uyguladıkları o kürün sırrı ortaya çıktı.

Bu kür sayesinde istenmeyen tüylerinizden acısız şekilde kurtulabileceksiniz...

İSTENMEYEN TÜYLERDEN ACISIZ KURTULMAK MÜMKÜN!

Ağda, epilasyon, jilet hemen her kadının hayatının bir döneminde hayatına giren uygulamalardan bir tanesi olurken bu uygulamaların yanlış şekilde gerçekleştirilmesi cilt yüzeyinde çeşitli tahriş durumlarının yahut yanık izlerinin oluşmasına neden olabilmektedir.

İstenmeyen tüylerden acısız aynı zamanda güvenilir şekilde kurtulabilmek için Rus kadınlarının uzun zamandır uyguladıkları o formül ortaya çıktı. İşte istenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulabilmek için gerekli olan malzemeler;

Yarım kase nohut unu

Yarım kase süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 tatlı kaşığı taze krema (Yağlı ciltler için önerilmiyor)

Uygun bir kasenin içerisine yarım kase nohut ununu alın. Nohut ununun ardından içerisine süt, zerdeçal tozu ve kremayı ilave edin.

Tüm malzemeler homojen oluncaya dek çırptıktan sonra tüylerin çıkış yönüne doğru hazırladığınız karışımı güzelce sürün.

Kürü sürdükten sonra yarım saat kadar bekleyin. Yarım saatin sonunda kür kuruduktan sonra ılık su yardımıyla kürü cildinizden arındırın.

Dikkat: Alerjik cilde sahip olan kişilerin yukarıda yer alan kürü uygulaması önerilmemektir.