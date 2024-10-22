İstanbullular Dikkat! Tarih Verildi: 13 Saat Su Kesintisi Olacak

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELERİN LİSTESİ

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."

Kaynak: AA