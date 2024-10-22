Mersin Anamur'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 13 dönüm zirai alan ile 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkiinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

13 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Haber verilmesi üzerine yangına 10 teknik eleman, 14 orman muhafaza memuru, 82 orman yangını işçisi, 6 su tankı, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap ile belediyeye ait 1 itfaiye ve 3 su tankı ile müdahale edildi. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın saat 14.30 civarında kontrol altına alındı. Yangında 13 dönüm zirai alan ile 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



Yangının çıkış sebebi araştırılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA