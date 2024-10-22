Kahve Tiryakilerine Güzel Haber Geldi: Kahvenin Hiç Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı

Kahve tiryakilerine güzel haber geldi. Son yapılan araştırmalarda kafein miktarının kalp yetmezliği ve felç gibi hastalıklarla bağlantısı olmadığı tespit edilirken kahve içmenin yeni bir faydası da ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Kahve Tiryakilerine Güzel Haber Geldi: Kahvenin Hiç Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, kandaki kafein düzeyinin vücut yağ oranını etkileyebileceğini ve bu durumun tip 2 diyabet ile kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini belirleyebileceğini ortaya koydu.

KAHVE İÇMENİN YENİ FAYDASI ORTAYA ÇIKTI

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ile Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesi ve Imperial College London'dan gelen araştırma ekibi, yüksek kafein seviyelerinin vücut yağlanmasını ve tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterdi.

Kahve Tiryakilerine Güzel Haber Geldi: Kahvenin Hiç Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı - Resim : 1

O HASTALIKLARLA BİR BAĞLANTISI BULUNAMADI

Araştırmada, kafein seviyeleri ile vücut kitle indeksi (BMI) ve tip 2 diyabet riski arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken, kafein miktarının atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olmadığı bulundu.

Kahve Tiryakilerine Güzel Haber Geldi: Kahvenin Hiç Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı - Resim : 2

Araştırmacılar, "Kısa vadeli deneyler, kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını göstermektedir, ancak kafeinin uzun vadeli etkileri henüz bilinmemektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Türk Kahvesi
Son Güncelleme:
İlaçsız Baş Ağrısını Geçirmenin Basit Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş İlaçsız Baş Ağrısını Geçirmenin Basit Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Çift Taraflı Camın İçindeki Buharın Nasıl Temizlendiği Ortaya Çıktı Çift Taraflı Camın İçindeki Buharın Nasıl Temizlendiği Ortaya Çıktı
Bir Şehir Diken Üstünde! Artık Evlere Girmeye Başladı, Yetkililer İnceleme Yapıyor Ama… Artık Evlere Girmeye Başladı, Yetkililer İnceleme Yapıyor Ama…
Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler Hollywood’da Ünlülerin Kariyerlerini Son Anda Parlatan Filmler