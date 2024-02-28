İstanbul'a 2,5 milyon lale soğanı ekildi

İstanbul Lale Vakfı, kenti rengarenk süslemek için 2,5 milyon lale soğanı ekti.

Son Güncelleme:
İstanbul'a 2,5 milyon lale soğanı ekildi

İstanbul Lale Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Kağıthane, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca ve Ataşehir'de 2,5 milyon lale soğanı ekildi.

Belediyelerle yapılan işbirlikleri çerçevesinde, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte park ve meydanlara dikilen lale soğanları, bahar gelince serpilecek ve rengarenk görüntüleriyle İstanbullulara seyrine doyumsuz anlar yaşatacak.

Son olarak Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan ekim çalışmalarına, diğer ilçelerde de devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı
İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmalısınız... Sirkenin kullanılmaması gereken 5 yer Sirkeyi kesinlikle uzak tutmalısınız... Sirkenin kullanılmaması gereken 5 yer
ÇOK OKUNANLAR
'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı' '31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'
Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'
Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor' Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor'
Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti
Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor! Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!