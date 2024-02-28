İstanbul'a 2,5 milyon lale soğanı ekildi

İstanbul Lale Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Kağıthane, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca ve Ataşehir'de 2,5 milyon lale soğanı ekildi.

Belediyelerle yapılan işbirlikleri çerçevesinde, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte park ve meydanlara dikilen lale soğanları, bahar gelince serpilecek ve rengarenk görüntüleriyle İstanbullulara seyrine doyumsuz anlar yaşatacak.

Son olarak Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan ekim çalışmalarına, diğer ilçelerde de devam edilecek.

Kaynak: AA