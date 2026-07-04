İstanbul İçin Alarm Verildi: 12 Saatlik Tehlike Başlıyor! 'Afete Dönüşebilir'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Temmuz 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli ve Kars için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. İstanbul'da gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Toroslar, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güney kesimleri ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı ve doğu kesimlerde birkaç derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

VALİLİK HANGİ İLÇELERİ UYARDI?

İstanbul Valiliği de kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinden akşama kadar özellikle Avrupa Yakası'nda bulunan Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir'de yağışın kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Valilik, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.

AKOM: YAĞIŞ AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı yaptı. Açıklamada Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin hafta sonu boyunca etkili olacağı belirtildi.

AKOM'un tahminine göre yağışın saat 08.00 civarında başlayıp 20.00'ye kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşebileceği, gök gürültüsü, yıldırım ve yerel dolu geçişlerinin görülebileceği ifade edildi.

Hafta boyunca 31-34 derece arasında seyreden sıcaklıkların ise hafta sonuyla birlikte yaklaşık 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN "AFETE DÖNÜŞEBİLİR" UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen yağışların ciddiyetine dikkat çekti. Uzun süredir etkili olan sıcak havanın ardından gelecek kuvvetli yağışların risk oluşturabileceğini belirten Şen, özellikle Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların etkili olacağını söyledi.

Yağışın gün boyunca İstanbul'un tamamına yayılacağını ifade eden Şen, Marmara'nın ardından Ege ve Batı Akdeniz'de de yağışların görüleceğini belirtti. Pazar günü İstanbul'da yağışın büyük ölçüde etkisini kaybetmesinin beklendiğini aktaran Şen, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanları, ani su baskınları ve yıldırım riskine karşı vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Hürriyet