İstanbul İçin Tarih Verildi: Hava Tersine Dönüyor! Sağanak ve Fırtına Geliyor

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Toroslar çevresi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün de yüksek seviyelerini koruması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundan itibaren kuzey ve iç kesimlerde yeni bir hava sisteminin etkili olacağını açıkladı. Çelik, cumartesi gününden itibaren aralıklarla görülecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece azalacağını, bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin altına ineceğini söyledi.

Cumartesi günü Marmara Bölgesi genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklenirken, pazar günü Karadeniz'in tamamı, İç Ege, Toroslar çevresi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Üç büyük şehir için de değerlendirmelerde bulunan Cengiz Çelik, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklendiğini ve en yüksek sıcaklığın 31 dereceden 28-29 dereceye gerileyeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü kuzey ilçelerinde, pazartesi günü ise il genelinde gök gürültülü sağanak görülecek. Kentte sıcaklıkların 33-34 dereceden 28-29 derece seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, hafta sonu bulutlanmanın artacağı, sıcaklıkların ise 34-35 derece bandında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DOĞUYA KAYACAK

Meteoroloji'ye göre yeni haftayla birlikte yağışlı sistem doğu bölgelere çekilecek. Pazartesi ve salı günleri İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Toroslar çevresinde yağış beklenirken, hafta ortasından itibaren yağışların etkisini kaybetmesi ve yurt genelinde yeniden az bulutlu, açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi