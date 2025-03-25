İstanbul Barajlarında Son Durum Ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki genel doluluk oranı %79.85 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın ekim ayında su seviyesi %6.27’ye kadar düşen Alibeyköy Barajı’nda ise doluluk oranı %65.05’e ulaştı. Baraj gölünün yükselmesiyle birlikte, gölü çevreleyen tel örgülerin bir kısmı su altında kaldı.

KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da günlerce süren kar yağışı ve soğuk hava dalgasının ardından, barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin güncel ölçümlerine göre, İstanbul genelinde baraj doluluk oranı %79.85 olarak kaydedildi.

ALİBEYKÖY'DE SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ

Su seviyesindeki artıştan Alibeyköy Barajı da etkilendi. Ekim ayında %6.27’ye kadar düşen doluluk oranı, son yağışlarla birlikte %65.05’e çıktı. Daha önce tamamen kuruyarak araçların dahi ilerleyebildiği bazı alanlar, yeniden suyla kaplandı. Baraj gölünün bazı bölgelerinde güvenlik amacıyla yerleştirilen tel örgüler su altında kaldı.

ELMALI VE ÖMERLİ BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olanlardan biri Elmalı Barajı oldu. %94.54 doluluk oranına ulaşan baraj, neredeyse tam kapasiteye yaklaştı. Anadolu Yakası’na su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Ömerli Barajı ise %92.15 seviyesinde ölçüldü.

Özellikle su seviyesi bir dönem %20’lere kadar düşen Terkos Barajı da yağışlarla toparlanarak %80.62 doluluk oranına ulaştı.

İSTANBUL’DA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: %92.15

Darlık: %77.84

Elmalı: %94.54

Terkos: %80.62

Alibeyköy: %65.05

Büyükçekmece: %74.92

Sazlıdere: %58.36

Istrancalar: %49.62

Kazandere: %86.18

Pabuçdere: %84.68

Kaynak: DHA