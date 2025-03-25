Herkes Lıkır Lıkır İçiyor Ancak Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyor! Aniden Kalpten Götürüyor

Uzman isimler, birçok kişi tarafından sürekli olarak tüketilen popüler bir içeceğe karşı uyarılarda bulundu. Bu içecek, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyerek aniden kalbin durmasına sebep olabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Herkes Lıkır Lıkır İçiyor Ancak Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyor! Aniden Kalpten Götürüyor

Uzmanlar, özellikle enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin kalp üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

ANİ KALP DURMASINA SEBEP OLUYOR

Yapılan araştırmalar, yüksek miktarda enerji içeceği tüketmenin tamamen sağlıklı kişilerde bile ani kalp durmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Enerji içecekleri, içeriğinde çeşitli formlarda yer alan yüksek dozda kafein barındırıyor. Örneğin, guarana adı verilen bitki, kafein içeriği bakımından kahve çekirdeklerine kıyasla iki kat daha fazla kafein barındırıyor.

Bilim insanları, yüksek dozda kafeinin güvenli kabul edilmesine rağmen, taurin ve ginseng gibi diğer bileşenlerle birleştiğinde kalp ritminde düzensizliklere yol açabileceğini belirtiyor.

Herkes Lıkır Lıkır İçiyor Ancak Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyor! Aniden Kalpten Götürüyor - Resim : 1

ENERJİ İÇECEKLERİ VE ALKOLÜN KARIŞTIRILMASI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Daha önce yapılan çalışmalar, enerji içeceklerinin alkolle karıştırılmasının gençlerde ani kalp durmalarına yol açtığını göstermişti. Uzmanlara göre bu durum, kalp ritim bozukluğu (aritmi) kaynaklı olabilir.

Kalp ritim bozukluğu, kalbin kasılma sıklığında ve düzeninde anormal değişikliklere neden olur. Ağır vakalarda, kalbin alt odacıklarına kaotik ve hızlı elektrik sinyalleri iletilerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Herkes Lıkır Lıkır İçiyor Ancak Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyor! Aniden Kalpten Götürüyor - Resim : 2

ÖZELLİKLE GENÇLER UZAK DURMALI

Bu nedenle uzmanlar, enerji içeceklerinin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve özellikle gençlerin bu tür içecekleri dikkatli tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Kalp sağlığını korumak için, doğal yollarla enerji kazanmayı sağlayan sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz gibi yöntemlerin tercih edilmesi öneriliyor.

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