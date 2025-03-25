Google Haritalar’da Hata: Boşanmaya Bile Sebep Olabilir

YILLARIN KONUM GEÇMİŞİ SİLİNDİ

Yaşanan bu teknik hata, birçok kullanıcının yıllardır kaydettiği konum verilerini tamamen kaybetmesine neden oldu. Özellikle sık sık seyahat eden veya araç kullanan kişiler için Haritalar’ın konum geçmişi büyük önem taşırken, bu veri kaybı birçok kişi için ciddi bir sorun oluşturdu. Kullanıcılar, Google'dan konuyla ilgili yeni bir çözüm sunmasını bekliyor.