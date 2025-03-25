Google Haritalar’da Hata: Boşanmaya Bile Sebep Olabilir
Google Haritalar'da yaşanan teknik bir aksaklık, birçok kullanıcının konum geçmişinin tamamen silinmesine yol açtı. Google, Haritalar Zaman Çizelgesi’ne kaydedilen verilerin kalıcı olarak silindiğini doğrularken, sadece yedekleme özelliği açık olan kullanıcıların verilerini kurtarabileceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google sözcüsü Genevieve Park, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre için bazı kullanıcıların Zaman Çizelgesi verilerinin silinmesine neden olan teknik bir sorun yaşadık” ifadelerini kullandı. Ancak, bu verileri yalnızca yedekleme özelliğini aktif hâle getiren kullanıcıların geri alabileceği belirtildi.
VARSAYILAN OLARAK YEDEKLEME KAPALI GELİYOR
Google, kısa süre önce konum geçmişi verilerini cihaz üzerinde saklamaya başlamıştı. Ancak, Haritalar uygulamasında Zaman Çizelgesi’ne kaydedilen bu verilerin korunması için yedekleme seçeneğinin manuel olarak açılması gerekiyor. Kullanıcıların, Haritalar uygulamasında Zaman Çizelgesi bölümüne girerek bulut simgesine tıklayıp ayarlarını değiştirmesi gerekiyor.
YILLARIN KONUM GEÇMİŞİ SİLİNDİ
Yaşanan bu teknik hata, birçok kullanıcının yıllardır kaydettiği konum verilerini tamamen kaybetmesine neden oldu. Özellikle sık sık seyahat eden veya araç kullanan kişiler için Haritalar’ın konum geçmişi büyük önem taşırken, bu veri kaybı birçok kişi için ciddi bir sorun oluşturdu. Kullanıcılar, Google'dan konuyla ilgili yeni bir çözüm sunmasını bekliyor.