Zihinsel Engelli Kişi AFAD Tarafından Bulundu

Siirt'te kaybolan zihinsel engelli Şehvet E., AFAD tarafından 5 km uzaklıkta bulundu.

Zihinsel Engelli Kişi AFAD Tarafından Bulundu

Siirt’in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Şehvet E., jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda kaybolduğu yerden 5 km uzaklıkta bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçede dün 19.30’da zihinsel engelli Şehvet E’nin kaybolması bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzaklıkta 00.10 saatlerinde sağ bulundu.
Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, vatandaşın sağlık durumunun iyi olup, ailesine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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