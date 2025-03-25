Zihinsel Engelli Kişi AFAD Tarafından Bulundu

Siirt’in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Şehvet E., jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda kaybolduğu yerden 5 km uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede dün 19.30’da zihinsel engelli Şehvet E’nin kaybolması bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzaklıkta 00.10 saatlerinde sağ bulundu.

Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, vatandaşın sağlık durumunun iyi olup, ailesine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA