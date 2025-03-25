Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCÜ

Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Ayaş, sahip olduğu bu değerli su kaynağıyla sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, suyun faydalarını deneyimlemek için kaplıca ve içmece alanlarını ziyaret ediyor. Özellikle termal otel yatırımlarının artmasıyla birlikte, Ayaş’ın önümüzdeki yıllarda bir sağlık merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Yetkililer, bölgedeki sağlık turizmini canlandırmak adına yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Ayaş’ın, hem doğal güzellikleri hem de şifa kaynağı olarak bilinen suyu ile gelecekte daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.