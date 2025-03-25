Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor
Ankara’nın Ayaş ilçesi, bilimsel araştırmalar sonucunda dünyanın en şifalı su kaynaklarından birine ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Uzmanların yürüttüğü kapsamlı analizler, ilçedeki doğal kaynağın sağlık üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip olduğunu gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, Ayaş’ta bulunan bu doğal suyun, özellikle romatizma, eklem rahatsızlıkları, sindirim sistemi problemleri ve cilt hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunu üzerinde iyileştirici etkiler sunduğunu ortaya koydu. İçeriğinde sülfür, kalsiyum, karbonat ve magnezyum gibi önemli mineralleri barındıran bu su, uzmanlar tarafından sağlık açısından oldukça değerli kabul ediliyor.
2 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR
Yapılan incelemelere göre, bu şifalı kaynağın tarihi de oldukça eskiye dayanıyor. Araştırmalarda, Ayaş İçmece ve Kaplıcaları’nın 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu ve Roma döneminden itibaren çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi. Ancak, bu doğal kaynağın modern tıpta iyileştirici özellikleriyle dikkat çekmesi, son yıllardaki bilimsel analizlerle mümkün oldu.
SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCÜ
Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Ayaş, sahip olduğu bu değerli su kaynağıyla sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, suyun faydalarını deneyimlemek için kaplıca ve içmece alanlarını ziyaret ediyor. Özellikle termal otel yatırımlarının artmasıyla birlikte, Ayaş’ın önümüzdeki yıllarda bir sağlık merkezi haline gelmesi bekleniyor.
Yetkililer, bölgedeki sağlık turizmini canlandırmak adına yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Ayaş’ın, hem doğal güzellikleri hem de şifa kaynağı olarak bilinen suyu ile gelecekte daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.
ŞİFALI SU KAYNAĞI NEREDE?
Ayaş’taki bu doğal kaynak, ilçede bulunan İçmece ve Kaplıcalar bölgesinde yer alıyor. Yerel halkın yıllardır bildiği ancak bilimsel olarak yeni keşfedilen bu su, şimdiden büyük ilgi görüyor. Bölgedeki su kaynağıyla ilgili yapılan araştırmalar devam ederken, Ayaş’ın sağlık turizminde önemli bir durak haline gelmesi için çalışmalar hız kazanıyor.