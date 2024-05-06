Islık çalarak el arabasındaki yükleri taşıyan iki kadın arasındaki 3 farkı süper IQ'lu olanlar 9 saniyede görebiliyor

Islık çalarak el arabasındaki yükü taşıyan iki kadın arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıkarken, bu 3 farkı bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?

Fark bulmacaları kişinin görsel aynı zamanda pratik zekalarının gelişmesine yardımcı olan önemli alıştırmalardan bir tanesi olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yalnızca yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıkarken bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

Eğer hala göremediyseniz işte cevaplar...