İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk

Usta oyuncu Menderes Samancılar, Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisine konuk olacak.

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İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan İnci Taneleri dizisine sürpriz bir konuk katılıyor. Usta oyuncu Menderes Samancılar, Terzi Affan karakteriyle seyircilerin karşısına çıkacak.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Samancılar'ın yedinci bölümde senaryoya dahil olacağı öğrenildi.

İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk - Resim : 1

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