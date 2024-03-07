Ömer dizisine bir bomba transfer daha

Star TV'de izleyicilerle buluşan Ömer dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel de dahil oluyor.

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Ömer dizisine bir bomba transfer daha

Star TV'de her pazartesi günü izleyicilerle buluşan Ömer dizisi, ekran macerasına devam ediyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizinin ekibine Türkü Su Demirel de katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Demirel, dizide Melek rolünü canlandıracak ve Selahattin Paşalı'nın oynadığı Ömer karakterinin hayatına dahil olacak.

Türkü Su Demirel'in hafta sonu sete çıktığı da öğrenilenler arasında.

Ömer dizisine bir bomba transfer daha - Resim : 1

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