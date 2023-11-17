İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart

İBB, Cumhuriyetin 100. yılı için özel seri İstanbulkart tasarladı. Türk bayrağının renginden oluşan tasarımın bir yüzünde Mustafa Kemal Atatürk diğer yüzünde de 100. yıl logosuna yer verildi. Sınırlı sayıda isme özel İstanbulkartlara başvurular yıl sonuna kadar online olarak yapılabilecek.

İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart için Cumhuriyetin 100. yılına özel tema hazırladı. İstanbulkart Mobil’imizin logosu ay yıldızlı bayrağımızın rengiyle, mobilde yer alan İstanbulkartlar 100. yıl özel seri İstanbulkartlar ile güncellendi. İstanbullular bir asrın coşkusunu yanında taşıyabilsin diye Cumhuriyetin 100. yılını simgeleyen İstanbulkart tasarlandı.

YILSONUNA KADAR SINIRLI SAYIDA

Özel seri İstanbulkartlar göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Türk bayrağının renklerinden esinlenen tasarımda kartların bir yüzünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yer alıyor. Diğer yüzünde de 100. yıl tasarımı bulunuyor. Özel seri İstanbulkartlar, diğer kartlardaki tüm özelliklere sahip olup, ulaşım ve alışveriş için kullanılabiliyor. Sınırlı sayıda üretilecek isme özel İstanbulkartlara başvurular bireysel.istanbulkart. istanbul adresinden online olarak yapılıyor.

İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart - Resim : 1

İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart - Resim : 2

İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart - Resim : 3

İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kart - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

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