Hazır Çaylara Dikkat! Meğer En Kötüsü Buymuş: Vücuda Zehir Depoluyor

Granül çaylar çoğunlukla şeker, yapay aroma ve katkı maddeleri içerdiğinden, gerçek çayla kıyaslandığında besleyici değerleri son derece düşüktür. Bu tür içecekler, zannedildiği gibi sağlıklı bir alternatif değil, çayın sadece tat ve koku yönünden benzer bir taklididir.

GRANÜL ÇAYIN YAPISI NASILDIR?

Hazır çaylar, çay yapraklarından elde edilen özlerin kurutulup toz veya granül hale getirilmesiyle üretilir. Su eklenerek saniyeler içinde içime hazır hale gelir. Pratik oluşu, raf ömrünün uzunluğu ve taşınabilirliği sayesinde sıklıkla tercih edilir. Ancak içeriğine baktığımızda; şeker, tatlandırıcı, aroma ve renk vericiler gibi pek çok katkı maddesiyle doludur.

BESLENME UZMANLARI UYARIYOR

Beslenme uzmanları granül çayların düzenli tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Bu ürünlerde genellikle vitamin veya mineraller eklense de, yoğun şeker içeriği nedeniyle kilo alımı, metabolizma bozuklukları ve kan şekeri dengesizlikleri gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle hazır meyve çayları, çoğunlukla gerçek çay özütü yerine yapay bileşenlerle hazırlanır.

SAĞLIK SORUNLARI TETİKLİYOR

Hazır çayların içerdiği maddeler, mide hassasiyeti olan kişilerde reflü ya da ülser gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Ayrıca bu ürünler bazı ilaçlarla olumsuz etkileşimlere yol açabilir. Kalorili olmalarına rağmen doygunluk hissi sağlamamaları, aşırı yeme alışkanlıklarını da tetikleyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi