Teknoloji Devi Battı, Yatırımcısı İsyan Etti! Her Şey Bir Anda Patlak Verdi

LILIUM'UN İFLASI ZİNCİR ETKİSİ YAPTI

CustomCells’in içine düştüğü mali darboğazın arkasında, uzun süredir birlikte çalıştığı hava taksi üreticisi Lilium’un yaşadığı finansal çöküşün etkili olduğu belirtiliyor. 2021 yılından bu yana Lilium’a batarya hücresi tedarik eden CustomCells, bu işbirliğinden doğan milyonlarca euroluk alacağını tahsil edemedi. Yeni yatırımcı bulunamayınca şirketin krizi derinleşti. Hem Almanya’daki federal kaynaklardan hem de AB düzeyindeki destek girişimlerinden sonuç alınamadı. Planlanan yeni finansman turu da başarısızlıkla sonuçlanınca iflas kaçınılmaz oldu.