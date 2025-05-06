Teknoloji Devi Battı, Yatırımcısı İsyan Etti! Her Şey Bir Anda Patlak Verdi
Almanya’nın önde gelen batarya üreticilerinden CustomCells, ciddi mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Kiel Bölge Mahkemesi’nin CustomCells Itzehoe GmbH hakkında geçici iflas süreci başlattığı ifade edildi. Artı49’un haberine göre, Tübingen kentindeki tesisin de bu gelişmelerden etkileneceği bildirildi.
LILIUM'UN İFLASI ZİNCİR ETKİSİ YAPTI
CustomCells’in içine düştüğü mali darboğazın arkasında, uzun süredir birlikte çalıştığı hava taksi üreticisi Lilium’un yaşadığı finansal çöküşün etkili olduğu belirtiliyor. 2021 yılından bu yana Lilium’a batarya hücresi tedarik eden CustomCells, bu işbirliğinden doğan milyonlarca euroluk alacağını tahsil edemedi. Yeni yatırımcı bulunamayınca şirketin krizi derinleşti. Hem Almanya’daki federal kaynaklardan hem de AB düzeyindeki destek girişimlerinden sonuç alınamadı. Planlanan yeni finansman turu da başarısızlıkla sonuçlanınca iflas kaçınılmaz oldu.
NAKİTSİZLİK VE GÜVENSİZLİK AYNI ANDA PATLAK VERDİ
Lilium’un ilk iflasından sonra CustomCells, zararını telafi edebilmek adına şirketin yeni yapılanmasında pay sahibi olmaya çalıştı. Ancak Lilium’un Şubat ayında yeniden iflas açıklaması, CustomCells’in bu girişimden elde etmeyi umduğu tüm alacaklarını sıfırladı. Bu durum yalnızca şirketin nakit akışını sekteye uğratmakla kalmadı, aynı zamanda potansiyel yatırımcıların da güvenini sarstı.
ÇALIŞANLARIN HAKLARI GÜVENCE ALTINDA
İflas süreci devam ederken, şirket faaliyetlerini tamamen durdurmadı. Yaklaşık 200 çalışanın maaşlarının, haziran sonuna kadar devlet destekli iflas yardımı kapsamında ödeneceği bildirildi. Süreci, şirket yönetimiyle koordineli çalışan WillmerKöster hukuk bürosundan avukat Malte Köster yürütüyor. Öte yandan CustomCells, krizi aşmak adına yeniden yapılandırma süreci başlatarak yeni yatırımcılar arayışına girdi.