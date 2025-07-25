Hatay'da 45 Dereceyi Gören Esnaf Dükkanı Kapattı: 'Eylülde Görüşürüz'

Hatay’da 45.9 dereceyi bulan hava sıcaklığına dayanamayan bir esnaf, iş yerine “Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz” notunu asarak dükkanını kapattı. Esnafın kararı çevredekileri hem şaşırttı hem gülümsetti.

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Hatay'da 45 Dereceyi Gören Esnaf Dükkanı Kapattı: 'Eylülde Görüşürüz'
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Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, Hatay’da rekor seviyelere ulaştı. 24 Temmuz’da Kırıkhan ilçesi 45.9 derece ile ülkenin en sıcak noktalarından biri olurken, İskenderun’da da termometreler kavurucu seviyelere ulaştı.

İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, dayanılmaz hale gelen sıcaklar nedeniyle ilginç bir çözüm buldu. Esnaf, iş yerinin camına “Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz” yazılı bir not asarak dükkanını kapattı ve tatile çıktı.

Hatay'da 45 Dereceyi Gören Esnaf Dükkanı Kapattı: 'Eylülde Görüşürüz' - Resim : 1

'BEYNİMİZ YANACAK DURUMDA'

İlginç not çevredekilerin dikkatini çekti, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Komşu esnaflardan Alirıza Özsöz, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız."

Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede sıcaklıkların etkisini sürdürmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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