Günde birkaç kez yapanlar tehlike çanları sizin için çalıyor: Parmak çıtlatmanın zararları nelerdir?

Stresli olunan anlarda yahut dalgınlıkla hemen herkesin sıklıkla yaptığı uygulamalardan bir tanesi parmak çıtlatmak olurken, parmak çıtlatmak kişiye büyük bir bağımlılık oluşturmaktadır.

Pek çok kişi parmak çıtlatmanın eklemler için son derece tehlikeli olduğunu söylerken, parmak çıtlatma esnasında oluşan ses dolayısıyla çoğu kişi büyük bir rahatlığa kavuşmaktadır.

Uzun yıllardır yapılan araştırmalar sonucunda parmak çıtlatmanın insan sağlığına zararlı olup olmadığı tartışılan konular arasında yer alırken, konuya ilişkin detaylar belli oldu.

Parmağınızı çıtlatmadan önce bir kez daha düşünün...