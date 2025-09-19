'Günde 2 Litre Su İçin' Sözü Yalan Çıktı! Uzmanlardan Şaşırtan Açıklama! Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yıllardır dillere pelesenk olan "Günde 2 litre su için" önerisinin aslında evrensel bir gerçek olmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre su ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor ve vücudun verdiği doğal sinyaller dikkate alınmalı.

SU İHTİYACI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bilim dergisi Science’da yayımlanan araştırma, 23 ülkeden 5 bin 600 kişi üzerinde yapıldı. Sonuçlara göre, herkes için geçerli sabit bir su ihtiyacı bulunmuyor. Günlük tüketilmesi gereken su miktarı; yaş, kilo, yaşam tarzı, iklim koşulları ve fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor.

Örneğin sıcak havada ağır işte çalışan bir kişi, serin ortamda masa başında çalışan bir kişiden çok daha fazla suya ihtiyaç duyuyor.

VÜCUT SİNYALLER VERİYOR

Uzmanlara göre su içmek için en güvenilir gösterge “susama hissi”. Vücut susuz kaldığında bunu ağız kuruluğu, yorgunluk ve koyu renkli idrar gibi işaretlerle belli ediyor. Susuzluk hissetmiyorken zorla su içmenin doğru olmadığı vurgulanıyor.

SPORCULARA ÖZEL UYARI

Düzenli egzersiz yapanların sıvı ihtiyacı daha fazla oluyor. Ancak yalnızca su tüketmek yeterli değil. Uzmanlar, terle birlikte kaybedilen elektrolitlerin yerine konması gerektiğini, bu nedenle sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de önemli olduğunu hatırlatıyor.

SU İÇMEK KİŞİSEL BİR İHTİYAÇ

Araştırmaya göre, “herkes için günde 2 litre su” önerisi geçerliliğini yitirdi. Su tüketimi kişisel ihtiyaçlara göre belirlenmeli. Uzmanlar, vücudu dinleyerek doğal sinyallere göre su içmenin en sağlıklı yöntem olduğunu vurguluyor.

