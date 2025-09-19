Duş Sabah mı Yoksa Akşam mı Alınmalı? Uzmanlar Açıkladı, Duş Tercihiniz Psikolojinizi Ele Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabah duşuyla güne zinde başlamak mı, yoksa akşam duşuyla stresi atmak mı? Uzmanlara göre bu basit tercih sadece temizlik alışkanlığı değil, aynı zamanda kişilik özellikleriniz hakkında da önemli ipuçları veriyor.

AKŞAM DUŞUNU SEÇENLER: DÜZENLİ VE İÇE DÖNÜK

Uzmanlara göre akşam duşunu bir ritüel haline getirenler, günü zihinsel olarak sonlandırmak isteyen, daha planlı ve içe dönük kişiler oluyor. Bu alışkanlık, hem stresi azaltıyor hem de uykuya hazırlık sürecini kolaylaştırıyor. Yatmadan 1-2 saat önce alınan ılık duş, vücut ısısını düşürerek uykuya dalmayı hızlandırıyor.

Ayrıca alerjenleri temizleyip kortizol seviyelerini düşürerek daha kaliteli bir uyku sağlıyor.

Akşam duşunu tercih edenlerin, genellikle kitap okumak, bitki çayı içmek ve ekranlardan uzaklaşmak gibi rahatlatıcı rutinlere sahip oldukları da belirtiliyor.

SABAH DUŞU ALANLAR: ENERJİK VE HEDEF ODAKLI

Sabah duşu ise günün başlangıcında adeta bir "canlandırıcı düğme" işlevi görüyor. Bu alışkanlığa sahip kişiler daha dışa dönük, üretkenlik odaklı ve enerjik bireyler olarak tanımlanıyor. Onlar için duş, hem uyanmak hem de güne enerjik başlamak için bir motivasyon kaynağı.

HANGİSİ DAHA İYİ?

Uzmanlar, sabah ya da akşam duşunun kesin bir üstünlüğü olmadığını vurguluyor. Doğru zaman kişiden kişiye değişiyor ve biyolojik ritim, iş temposu ile kişisel tercihler belirleyici oluyor. Önemli olan, bu basit ritüelin yaşam tarzınıza en uygun şekilde sizi desteklemesi.

