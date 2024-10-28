Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Göz çevresindeki kılcal damarların deri altında sızdırma yapması ve hemosiderin pigmentinin birikmesi sonucu ortaya çıkan bu durum, yüz ifadesine yorgun ve üzgün bir görünüm kazandırıyor.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Göz altı morlukları, genetik yatkınlık, yetersiz beslenme, yaşlanma ve çevresel faktörlerle ilişkilendiriliyor. Özellikle protein ve demir eksikliği olan kişilerde bu duruma daha sık rastlanıyor. Yaş ilerledikçe cilt kalınlığının azalması ve kan damarlarının deri yüzeyine yaklaşması da göz altı morluklarının oluşumuna katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, uzun süre ekran karşısında çalışma, sigara ve alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleri de riskler arasında yer alıyor.

NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Göz altı morluklarının en yaygın nedenleri arasında genetik faktörler, anemi, yorgunluk, yetersiz beslenme, vücudun susuz kalması, vitamin eksiklikleri, bazı metabolik sendromlar ve cilt hastalıkları bulunuyor. Ayrıca, doğal yaşlanma süreci, doğum kontrol ilaçları ve bazı kanser tedavileri, gebelik, kalp ve dolaşım bozuklukları, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunları da morluk oluşumunda rol oynayabiliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ GİDERİLMESİ İÇİN YÖNTEMLER

Göz altı morluklarının giderilmesi için çeşitli doğal yöntemler öneriliyor. Bunlar arasında soğuk kompres, salatalık dilimleri, antioksidan içeren cilt ürünleri kullanmak, sıvı tüketimini artırmak ve uyku düzenine dikkat etmek bulunuyor. Şişkinliği azaltmak için soğuk kompres uygulaması yapılabiliyor. Salatalık dilimleri ise, şişkinlik ve yorgun görünümü hafifletmede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Çay poşeti uygulaması da morlukları hafifletmek için kullanılan bir diğer yöntem. Çay poşetlerini soğutarak gözlere uygulamak, antioksidan özelliği sayesinde şişkinlikleri azaltabiliyor. Ayrıca, uyurken başı yüksekte tutmak, gözaltlarındaki sıvı birikimini önlemeye yardımcı olabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

Göz altı morluklarının kalıcı bir çözümüne ulaşmak için, sorunun kaynağını belirlemek büyük önem taşıyor. Bu nedenle, göz altı morlukları şikayeti olan kişilerin bir uzmana başvurarak, gerekli tetkikleri yaptırması öneriliyor. Çünkü tedavi, altta yatan nedene göre farklılık gösterebiliyor.

Göz altı morluklarının geçici olarak kapatılması, makyaj malzemeleri ile mümkün olsa da, bu durum kalıcı bir çözüm sağlamıyor. Morlukların altta yatan nedeni belirlenip uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığında, estetik kaygılar devam edebiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem