Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrologdan Deprem Uyarısı: O Tarihi İşaret Etti

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 28 Ekim - 3 Kasım haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Deprem uyarısında bulunan Hande Kazanova, "Mars ve Plüton’un karşıt açısı 3 Kasım’da devrede olacak. Bu karşıtlık, doğal afetler, büyük yıkımlar ve ülke içinde zorlayıcı olayları temsil eder. Kavga, şiddet, terör, depremler, toprak kaymaları, volkan patlamaları ya da madenlerde yaşanacak sıkıntıları karşımıza getirebilir" dedi.

İşte Hande Kazanova'dan 28 Ekim - 3 Kasım Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, haftaya gündelik hayatınızın ritmini organize ederek başlıyorsunuz. Ele almanız gereken işleriniz varsa, bu işlere odaklanmak önem kazanacak. Sağlığınıza da daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Mide ve bağırsak sisteminizi güçlendirmeniz önemli. Ufak bir rahatsızlık ya da stres, mide ve bağırsaklarınızı etkileyebilir. Yurt dışına gitmeyi planlıyorsanız veya uzaktan haber bekliyorsanız, bu hafta gecikmeler ve engellerle karşılaşmanız olası. Sosyal medyada duyduğunuz konulardan da fazla etkilenebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha sakin kalmaya özen gösterin ve kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte maddi konular ön plana çıkacak. Para ile ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Banka kredisi başvurusu, borç yapılandırması gibi finansal adımlar bu Yeni Ay’da gündeminizde olabilir. Bu süreçte, aile içindeki ilişkilere de özen göstermeniz gerekiyor. Hem toplumda hem aile içinde kavgalara, çıkar çatışmalarına ve aksiliklere açık olabilirsiniz. Ailenize para harcamalarınız Yeni Ay zamanı artabilir. Kendinizi kontrol altında tutarak, olayları fazla içselleştirmemeye çalışın. Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle, eğitimle ilgili konularda gecikmelerin veya ertelenmelerin azaldığını göreceksiniz.

Cumartesi günü itibariyle daha rahatlamış hissedebilir ve seyahat, eğitim veya sosyal medya alanlarında planlar yapabilirsiniz. Ticari faaliyetleriniz varsa veya medya ile ilgili çalışmalarınız bulunuyorsa, bu konular hız kazanabilir. Olay ve durumları çok abartmayın, yeni tanıştığınız kişilerle iş bağlantılarında dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar şanslı etkilerle haftaya giriş yapıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili konuları çok daha rahat ele alacaksınız. Sportif faaliyetler, size keyif veren konularla ilgili olacaksınız ama bir yandan da etrafınızda olup biten konu ve olaylardan fazlasıyla etkileneceksiniz. Parayla ilgili konularda sakin adımlar atmak önem kazanacak. Bir işinizin engellenmesi gecikmesi ertelenmesi ve bunun sonucunda beklediğiniz paranın gelmemesi gibi etkiler devreye girebilir.

Cuma günkü Yeni Ay ile özel hayatınız şifalanacak. İlişkilerinizi yeniden ele almak, düzenlemek, ilişkiye dair önemli kararları harekete geçirmek, yeni bir ilişkiye başlamak, evliliğe adım atmak gibi planları hareketlendirecek bir Yeni Ay sizi bekliyor. Ortaklı işlerde, yeni projelerde bu Yeni Ay, daha sezgisel ve daha derine gideceğiniz daha köklü olayları karşınıza getirecek ama ikili ilişkiler ve özel hayatınızda karşı tarafı anlamaktan uzak görünüyorsunuz. Farklı düşüncelere karşı biraz daha müsamaha gösterirseniz bu Yeni Ay sizi değiştiren dönüştüren ilerlemenizi sağlayan Yeni Ay olabilir. Taşınmayı düşünüyorsanız 31 Ekim, 1 Kasım civarı bu konuların gündeme gelme potansiyeli yüksek burada sakinliğinizi korumanız önemli olacak.

Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle bu hafta başında parasal yönden kendinizi kötü hissettiğiniz konularda aydınlanma yaşayacaksınız. Cumartesi gününden Kasım’ın sonuna kadarki dönemde para ile ilgili konularda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Maddi konularda bir sıkıntı çekiyorsanız bu sıkıntıları yeniden ele almanın yolunu bulabilirsiniz. Bu anlamda Cumartesi günü gayet etkili. Pazar günü dış ortamlarda, seyahatlerde kimseyle kapışmayın, güç çekişmelerine girmeyin çünkü beklenmedik olaylar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların bu işler içerisinde kendisini bulma durumu söz konusu olabilir ve siz de onlardan etkilenebilir ve kendinizi olayların merkezinde bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler ev, aile ve yuvanızla ilgili konularla haftanıza giriş yapıyorsunuz. Evinizde halledilmesi gereken ufak tefek meseleler hafta başında ele alınabilir. Sevdiğiniz insanın patronuyla ya da ailesiyle olan ilişkileri sizi yorabilir ve kendinizi bu aralar fazlasıyla yalnız hissediyor olabilirsiniz. Karşı taraf da kendini yalnız hissedebilir ve siz de ona yardım edemediğiniz için kendinizi yetersiz görebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde, özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde engeller sıkıntılar söz konusu olabilir. Kendinizi biraz izole hissedebilirsiniz.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay iş hayatınızla ilgili önemli kararları barındıracak. İşinizde size kriz yaratan, sizi değiştiren dönüştüren olayları çok rahat bir şekilde fark edeceksiniz. Arkanızdan dönen bir durum varsa bunların açığa çıkması ile daha şifalandırıcı ve daha üretici bir sürece merhaba diyebilirsiniz. Bu yüzden iş değiştirmek istiyorsanız 1 Kasım’daki Yeni Ay ve sonrasını kullanmak akıllıca olabilir. Yeni bir projeye başlayacaksanız farklı bir yere başvuruda bulunacaksınız işinizi yenileyecekseniz yeni bir eleman alacaksanız ya da bunlar sizi hareketli bir döneme hazırlayacak ve kendinizi çok daha rahat hissedebilirsiniz. İş ortamlarınızda fikir ayrılıklarına dikkat etmekte fayda olabilir. İş ortamınızda birinden hiç hoşlanmıyor onun fikirlerine karşı hiç saygı duymuyor olabilirsiniz. Bir şeylerin faturasını kesip yeni bir şeylere adım atmak arzusunu Yeni Ay zamanı devreye sokacaksınız gibi görünüyor ama sakince bu olayların arkasındaki nedenleri araştırarak bunu yapmaya özen gösterin. Bir şeyleri değiştirmediğiniz müddetçe aynı şeyleri yaşamaya meyilli olabilirsiniz.

Cumartesi günü Merkür Yay burcuna geçiyor özel hayatınızda olumlu bir dönem başlıyor. Karşı tarafı anlamaya çalışacaksınız. Hayatınızda bir insan yoksa hayatınıza birini almak sizin için çok daha önemli olacak. Hafta başında ilişkinizde, ortaklı işlerinizde yaşadığınız sorunlar varsa burada olumlu yöne doğru ilerlemenin bir yolunu bulacaksınız çünkü önünüzde Kasım sonuna kadar güzel bir süreç olacak 2-3 hafta boyunca ilişkiler, ortaklı işler, sözleşmeler, anlaşmalar anlamında güzel kapılar aralanabilir. Abartıdan mümkün olduğunca uzak durun, sevdiğiniz insana vereceğiniz sözler önemli olacak. 3 Kasım’da dikkatli olmanız da gerekecek. Para ile ilgili konularda çabuk tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz. Ortaya çıkacak bir borç ya da bir kriz bir dibe vurmanıza neden olabilir ya da tam tersi harcamalarınız çok yüksek olabilir ve ipin ucunun kaçtığını görebilirsiniz. Ailenizdeki insanlarla ve partnerinizle bu dönem parasal konularda çekişmeleriniz yüksek olabilir, Pazar günü buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni Ay yeni olasılıkları barındırıyor içinde sağlıkla ilgili konularda da önemli kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, iletişimi kuvvetli haftalardan bir tanesi başlıyor. Yakın çevrenizdeki insanlarla kısa vadeli planlarınızı hareketlendirebilir, ticari faaliyetleriniz, iletişim ve ulaşım tarzında işleriniz varsa hafta başında bu işlerinize bir düzen getirebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkinizde yalnız olduğunuzu ya da iş ortamında bir mobbinge maruz kaldığınızı fark edebilirsiniz. Bir yerden bir haber alacaksanız hafta başında karşılığını alamama gibi etkiler söz konusu olabilir.

Cuma günkü Yeni Ay aşk evinizde oluşacak. Aşka dair verilecek önemli kararlar bu yeni ayın konularından olacak. Şifalanma, üreme enerjisiyle dolu bir Yeni ay. Burası hem aşk hem çocuk evi o yüzden evliyseniz bu dönem çocuk yapma fikri ortaya çıkabilir. Çocuğunuzla olan ilişkiniz güzel bir noktaya taşınabilir, bazı fikir ayrılıkları anlaşmazlıklar da devrede olacak bu da aşk hayatınıza dair önemli kararlar alarak yolunuzda ilerlemenizi sağlayacak. 31 Ekim’de sevdiğiniz insanla sosyal ortamlarda çekişmelere açık görünüyorsunuz. Arkadaş ortamlarınızdan bir insanla sevdiğiniz arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ama bu Yeni Ay çocukla ilgili önemli kararlar almak ya da aşka yelken açmak, sanatsal ve kreatif işlerinizi başlatmak anlamında sizi destekleyecek. Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle iş, hizmet ve sağlıkla ilgili alanlar aktifleşiyor. Hafta başında iş hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin çözümü Cumartesi günü ve sonrası 2-3 hafta boyunca karşınıza gelebilir. Bu dönem kontrollerinizi yaptırmak, beslenme şeklinizi değiştirmek anlamında destekli olacaksınız. İş başvurularında bulunmak, yeni bir projeyi başlatmak anlamında da şanslı bir süreç sizi bekliyor. Konuşulan bazı konuları kafanızda büyütmeyin. Pazar günü ikili ilişkiler ve özel hayatınızda dikkatli olmanız gerekecek. Sevdiğiniz insanla kavgadan gürültüden çekişmeden uzak durun.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, maddi konular ön planda ve parayla ilgili konuları düzenleyerek haftanıza giriş yapacaksınız. Parayla ilgili konularda dikkatli olun. Büyük risk içeren işlerden mümkün olduğunca uzak durun, harcamalarınızı daraltmak kısmak çok daha faydalı olabilir.

Cuma günü Akrep burcundaki Yeni Ay ile evinize, ailenize, yuvanıza yönelik vereceğiniz önemli kararlar öne çıkacak. Ev değiştirmek istiyorsanız, farklı bir yere taşınacaksanız ya da emlakla ilgili vermeniz gereken önemli bir karar varsa 1 Kasım’da oluşacak Yeni Ay ve sonrası hareket etmek çok daha mantıklı olacaktır. Uzun zamandır kafanızda belirlediğiniz konuları halletmek anlamında önemli Yeni Ay olacak. Perşembe günü fikir ayrılıkları devrede, aile arasında yaşanacak fikir ayrılıkları, kopuşlar ya da bazı çekişmeler beklenmedik tavırlara sebebiyet verebilir. Anne ve babanız arasındaki bu çekişmeleri de kendi hayatınız üzerinde çok net görebilirsiniz ya da ev ortamınızda sevdiklerinizle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir.

Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle keyif alacağınız bir sürece merhaba diyorsunuz. Aşka, eğlenceye, sanata daha fazla hayatınızda yer ayıracaksınız. Hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birini almak önem kazanacak. Kendinizi yalnız hissediyordunuz, artık bu yalnızlığı geride bıraktığınızı da çok net göreceksiniz. Hayatınızda bir insan varsa onun çevresiyle sosyalleşmek önemli olacak. Güzel gelişmeler var Cumartesi günü bu anlamda çok keyifli ama 3 Kasım Pazar günü zor bir açı devrede. Beklenmedik olaylara açık olmanız gereken bir dönem o yüzden enerjinizi doğru kullanmak bu süreçte önemli olabilir. Çabuk öfkeleniyorsanız, bir oturun içinizden ona kadar sayın sakin olun ve biraz daha yavaşlamayı öğrenin yoksa gündelik hayat içerisinde her tür kazaya sakarlığa yatkın olabilirsiniz. Hafta sonu ise alışverişlerinizi devreye koyacaksınız gibi görünüyor.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Sağlığınız ve hayatınızla ilgili düzenlenmesi gereken konularla ilgili olabilirsiniz. Hafta başında Venüs’ün Satürn’le olan dik açısı özel hayatınızda ve aile ortamlarınızda yalnız olduğunuzu düşünmenize neden olabilir. Değer eksikliği, sevgisizlik ya da bu aralar aşktan yana aradığınızı bulamama gibi etkilere karşı dikkatli olmakta fayda var. Ebeveynlerinizin hayatında yaşanacak ufak tefek sıkıntı ve sorunları kendinize fazlasıyla mal edebilirsiniz.

Cuma günkü Yeni Ay iletişimsel işlerinizi hızlandıracak. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, eğitim, ulaşım, haberleşme, ticari faaliyetler alanında başlatmak istediğiniz planlarınız varsa Cuma günü oluşacak Yeni Ay ve sonrası harekete geçmek daha doğru olabilir. 31 Ekim Perşembe günü tanımadığınız insanlarla girişilecek işlerde bazı fikir ayrılıkları devreye girebilir. Bu aralar sosyal medyayı kullanıyorsanız her şeye çok çabuk tepki verebilirsiniz ama bu çabuk tepkileri vermeden önce sağlıklı bir şekilde düşünmek daha mantıklı olabilir.

Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişi ile ev, aile ve yuvanızla ilgili konular önem kazanacak. 27-28 Kasım’a kadarki dönemde emlak alım satım kiralama gayrimenkulle ilgili işlere kalkışma, evinizi kentsel dönüşümle ilgili konulara hazırlama gibi işleriniz varsa ya da evinizde bir aktivite yapacaksanız bunlarla ilgili konuları masaya yatırmak önemli olacak Cumartesi günü bu anlamda sizi destekliyor. Pazar günü sosyal ilişkilerinize dikkat edin, bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınız arasındaki anlaşmazlıklar sizin de hayattan alacağınız keyfi azaltabilir. Borsada yatırım yapıyorsanız riskli ve spekülatif işleriniz varsa bu dönem risk almamak en doğrusu olacak. Bu dönem çocuğunuzla olan ilişkinizde karşı tarafı zorlamayın. Çocuğunuz sizi zorluyorsa da sert tepkilerden mümkün olduğunca uzak durun.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, haftaya isteksiz enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Geçtiğimiz haftadan biriktirdiğiniz, yapmak durumunda olduğunuz ama yapmayı istemediğiniz birçok iş olabilir ama işleri bir şekilde ele almayı başarırsanız verimli bir hafta olacak. Venüs’ün Satürn’le bir dik açısı var. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde kendinizi üzgün, yalnız, kırgın hissedebilirsiniz. İlişkilerdeki zedelenmeler hayat enerjinize de yansıyacak özellikle beraber çalıştığınız insanlarda aradığınızı bulamadığınızı düşünebilirsiniz.

Cuma günkü Yeni Ay para alanlarınızda oluşuyor. Parasal konularda önemli kararları devreye koyacaksınız. Şifalanma enerjisi devreye girecek, kaynaklarınızı iyi kullanma birikim yapma yatırım fırsatına dönüştürme ya da alacaklarınızın peşine düşme 1 Kasım ve sonrası 15 gün boyunca etkili olabilir. Para ile ilgili ne yapacağınıza karar verip maddi konuların hayatınızda ne kadar önemli olduğunu da fark edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 31 Ekim Perşembe günü Merkür’ün Uranüs’le bir karşıt açısı var. Parasal konularda sıkılganlıklarınız yüksek olacak bir yandan para ilgili konularda karar verip o kararlarınız tam tersi şeklinde hareket ettiğinizi görebilirsiniz. Harcamalarınız konusunda dikkat edin çünkü bu aralar tamamen sıkılganlıktan harcama yapıyorsunuz.

Cumartesi günü Merkür Yay burcuna geçiyor yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde ve iletişimsel işlerinizde yaşadığınız kırgınlıklar yalnızlıklar ya da değer eksiklikleri geride kalmaya başlayacak. Önünüzdeki dönem ticari faaliyetler başta olmak üzere alım satım işleri, dijital platformlarda yapılacak olan işler, iletişim, haberleşme ve ulaşıma dair konularda atılması gereken önemli adımlar devreye girebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler yapılması gerekenleri devreye koyacaksınız. Bu anlamda Cumartesi ve sonrası destekli ama Pazar günü 3 Kasım’a dikkat etmekte fayda var. Mars ve Plüton karşıt açı içerisinde olacaklar, göz önünde olacağınız ortamlarda dikkatli olun kimseye saldırmayın size saldıranlar varsa çok fazla tepki vermeyin. Aile içinde yaşanacak sakarlıklar kazalar, ebeveynlerinizin arasında yaşanması muhtemel bazı kavgalar gündemde olabilir. Mars tepe noktanızda olduğu için bu aralar çok fazla işinizle ilgili konularda mücadele veriyor olabilirsiniz ve bu mücadelelerden kaynaklı olarak siniriniz tepenizde olabilir, bu da ani tepkiler vermenize neden olabilir. Güzel bazı fırsatlar yakalayacaksınız Cumartesi gününden sonra bu güzel fırsatları lehinize çevirmek de sizin elinizde.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, arkadaş ortamlarınızda konuşulması gerekenler ya da organizasyona yönelik işlerinizle haftanızı başlatıyorsunuz. Bu haftayı iyi organize etmeniz gerekecek çünkü pilinizin çabuk bittiğini görecek 29 ve 30 Ekim’i biraz kendi halinizde olarak geçirmek isteyeceksiniz. Geçmişi anmak, dinlenmek, kendinize vakit ayırmak bu hafta önemli olmalı. Parasal konularda çok çabuk moraliniz bozulabilir. Bir fırsatın gecikmesi engellenmesi ya da ertelenmesi gibi etkiler söz konusu olabilir böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Para ile ilgili beklentilerinizi düşük tutmanız çok daha faydalı olacaktır. Bayramdan sonraki günlerde borsada yatırım yapıyorsanız dikkatli olmaya özen gösterin. Spekülatif işlerden mümkün olduğunca kaçının.

Cuma günü sizin burcunuzda bir Yeni Ay gerçekleşiyor, hayatınıza dair önemli kapıların aralanacağı bir dönem olacak. Şimdiye kadar oluşturduğunuz her tür fikrin hayatınıza almak adına önemli fırsatlara sahip olacaksınız. Kafanızdaki planları Cuma günü oluşacak Yeni Ay ve sonra 15 gün boyunca hayatınıza almak çok daha mantıklı olacak. Uzun zamandan sonra yönünüzü de çok daha doğru bulacaksınız. Özel hayatınızda bir insan varsa bu dönem bazı fikir anlaşmazlıkları size fazla gelebilir, bunlardan kaynaklı olarak önemli kararlar alabilirsiniz.

Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişi ile para konuları önem kazanıyor. 27 Kasım’a kadarki dönem maddi konularda şanslı olacaksınız önemli konuşmalar görüşmeler yurt dışı bağlantılı işler ticari faaliyetler gündeminizde yerleşirken hafta başında yaşadığınız gerilimler geride kalmaya başlayacak. Pazar gününe dikkat seyahat halindeyseniz tanımadığınız çevrelerde beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz. Bu dönem kimseye sataşmayın ve yakın çevrenizde çok iyi tanıyorum çok iyi biliyorum dediğiniz insanların sizinle zıtlaştığını görebilirsiniz. Bu da sizi üzebilir ama bu dönem konuları büyütmek çok da akıllıca olmayabilir. Engellendiğinizi ve kısıtlandığınızı düşünmenize rağmen enerjinizi rahatlatmanız gerekiyor. Pazar günü para harcamalarınız hızlanacak, kontrolü elinize almaya çalışın.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, bu hafta hareketli olmaktan kalabalık ortamlar içerisinde yer almaktan mutlu olabilirsiniz. Pazartesi öğleye kadar çalışıyorsanız işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Venüs’ün Satürn’le olan dik açısı ev, aile ortamlarınızda mutsuzluğu, hayal kırıklığını getirebilir. Değerinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bu aralar sosyal olamıyorsanız, işler istediğiniz gibi akmıyorsa merak etmeyin çok yakın bir zaman sonra Merkür sizin burcunuza geçer geçmez bütün bunları yapacak şans ve fırsatları kendinizde bulacaksınız. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor.

Cuma günü Akrep burcundaki Yeni Ay’da hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerekiyor. Bu Yeni Ay sizin kadersel ve kapalı bir alanınızda olduğu için büyük girişimlerden ziyade eski alışkanlıklarınızdan kurtulmaya çalışın. Kötü bir alışkanlığınız varsa bunları geride bırakmak, ruhsal bütünlüğünüzü, vücut ve ruh bütünlüğünüz arasındaki dengeyi iyi sağlamak önemli olabilir. Yurt dışı konularında da önemli açılımlar devreye girebilir ama büyük planlarda destekli olmayacaksınız. 31 Ekim Perşembe günü gerilimlerden mümkün olduğunca uzak durun. Beraber çalıştığınız insanlarla fikir ayrılıkları gündeme gelebilir.

Cumartesi günü Merkür sizin burcunuza geçiyor, fikirlerinizi insanlara sunmak yalnız hissettiğiniz noktalarda o yalnızlığı geride bırakmak ya da sağlığınızda yaşadığınız problemleri aşmak anlamında gayet şanslı bir dönem başlıyor. 27 Kasım’a kadar dönem konuşmalar görüşmeler anlaşmalar diğer insanlarla bir araya gelmek için gayet makul ve mantıklı Cumartesi günü bu anlamda da gayet güzel görünüyor. Pazar günü para harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ortak para havuzunun olduğu parasal konularda çekişmelerden kavgalardan uzak durun. Uzun zamandır halletmeye çalıştığınız bir miras ya da nafaka ile ilgili bir konu varsa bu dönem bu konularda anlaşmaya varmak çok da kolay değilmiş gibi görünüyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınıza odaklanın kendinize değer verin. Pazar günü buralarda güzel sonuçlar da elde etme potansiyeliniz yüksek.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, uzak yerlerden gelecek önemli haberler, yurtdışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler alanınız aktif olarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Seyahatler gündeme gelebilir. Sosyal medyayı çok kullanabilirsiniz, bilgi alışverişleri hoşunuza gidebilir. Hafta başında kariyerinizde hiçbir şey başaramıyormuş gibi hissetme potansiyeliniz var. Biraz kendinizi dış dünyaya kapamak kendinize vakit ayırmak size iyi gelebilir. Annenizin akrabalarıyla görüşmek çok daha hoşunuza gidebilir. Bu dönem annenizin sağlığı ile ilgili konu ve olaylarla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

Cuma günü Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek, önemli değişim ve dönüşümler karşınıza gelebilir. Özellikle çevre değişimi yapmak istiyorsanız, yeni insanlarla iş birliğinde bulunacaksınız bu Yeni Ay size fazlasıyla şans getirebilir. Önemli değişim ve dönüşümler altındasınız. Bu, çevre değişikliklerini, işten elde edilen gelirlerinizdeki artışları karşınıza getirebilir. Bir arkadaşınızla bazı gerginlikler fikir ayrılıkları ya da çatışmalar gündeme yerleşecek ve bunlardan sonra ne gibi insanların size faydalı olması gerektiğini fark ederek önemli kararlar alacaksınız ama bu Yeni Ay sizi destekleyecek. Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle hem işle ilgili konular hem gelecek planlarınızla ilgili sakin adımlar atmaya özen göstermeniz gerekiyor. 26 Kasım’a kadarki dönemde geri plandan yürüttüğünüz işlerinizi ele almak önemli olacak. Pilinizi şarj etmek, plan yapmak önem kazanırken bu dönem tanımadığınız insanlara önemli sırlarınızı vermeyin. Bu dönemi güzel bir plan yapma dönemi olarak görün bildiklerinizi kendinize saklayın, araştırın uğraşın o bilginin iyice derinine gidin.

Pazar günü özel hayatınıza dikkat edin. Sevdiğiniz insanla ilişkiniz çıkmaza girebilir, karşı tarafın inatlaşması alınganlık yapması sizin bir konudaki ısrarcılığınız ve inatlaşmanız gerilimi iyice arttırabilir ve ilk defa ilişkinizde kavganın şiddetinin yüksek olduğunu fark edebilirsiniz. Bu ortaklaşa adım atacağınız her tür projedeki insanla olan ilişkiniz için de geçerli olacak. Bu dönem kimseye sataşmayın, durum ve olayları çok fazla abartmayın.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, hafta başında halledilmesi gereken parasal konuları, önemli toplantıları sabah saatlerinde devreye koyabilirsiniz. Venüs’ün Satürn’le olan dik açısı önemli organizasyonel işlerinizde bazı ertelenmeleri karşınıza getirebilir. Beklediğiniz bir para varsa bunların ertelenmesi, dış koşullardan kaynaklı olarak başka bir zamana kaydırılması ya da iptal edilmesi gibi durumlarda kendinizi yorgun ve yalnız hissetme potansiyeliniz söz konusu. Arkadaş ilişkilerinizde kendinizi hassas ve yalnız hissedeceksiniz gibi görünüyor.

Cuma günü Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek ve kariyerinize dair verilecek önemli kararları barındıracak. Kariyerinizde hızlı ilerlemeler ya da bir sonraki aşamaya geçme önemli adımlar atma iş değişikliği yapma gibi önemli kararlar karşınıza gelebilir. Burası aynı zamanda ailevi konuları da kapsar. Aile ortamlarınızda yaşanacak bir fikir ayrılığı çatışma ya da verilecek ani birtakım kararlar Yeni Ayda almanız gereken kararları da etkileyecek. Kararları acele etmeden sakin sakin alın. Çünkü Merkür Uranüs karşıtlığında düşünmeden hareket etme potansiyelimiz yüksektir, konunun derinine inmek istemeyiz. Bunu yapmamanız gereken bir dönem olacak. Sıkılganlıkla değil ama değişmesi gereken konu ve olayları ele alarak bu Yeni Ayı değerlendirirseniz o zaman kariyer hayatınızda hızlı sıçramalar yaşayabilirsiniz. Annenizle olan ilişkinizi de yeniden ele almanız ve onunla ilgili de önemli kararlar vermeniz gerekebilir.

Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle arkadaş ortamlarınızda yaşadığınız sorunlar geride kalmaya başlayacak. Hafta başında kendinizi yalnız ve değersiz hissettiyseniz, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ya da bazı parasal işlerinizde ertelenmeler olduysa Cumartesi gününden sonra 26 Kasım’a kadarki dönem önemli organizasyonel işleri parasal işleri karşınıza getirebilir. Pazar gününe dikkat etmeniz gerekiyor, sağlığınıza gereken özeni gösterin. İş ortamlarınızda beraber çalıştığınız insanların hayatında zorlayıcı bazı etkiler devreye girebilir. Bu dönem onlara karşı anlayışlı olmak ana görevlerinizden olmalı. Sağlıkla ilgili konularda da bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz krizlerle uğraşabilirsiniz. Bu dönem iş ortamlarınızda yaşanacak durumları çok fazla gözünüzde büyütmeyin, kimseyle kavgaya gürültüye tutuşmayın, sağlığınıza ekstra özen göstermeyi de ihmal etmeyin. Hayatın akışındaki sıkıntı ve problemler fazlasıyla sizi yorabilir. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda güzel gelişmeler altındasınız.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları önemli olacak. Önünüzdeki dönemi planlayacaksınız. Sevdiğinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz bu hafta başında. İş ortamlarınızda kendinizi yorgun, mutsuz ve yalnız hissettiğiniz de bir hafta başı olacak. İş hayatınızda size destek olan bir kişinin yanınızda olmadığını görebilirsiniz. İlişkilerinizde bir yorulma bir çatışma ya da bir ayrılık kavga gibi etkilere karşı dikkat etmekte fayda olacak.

Cuma günkü Yeni Ay sizi destekleyen bir Yeni Ay. Seyahatleriniz hızlanabilir, gelecek planlarınızı devreye koyabilirsiniz, ticari faaliyetler, yurt dışı bağlantılı işler daha az tanıdığınız insanlarla girişilecek her tür işinizde şans ve fırsat kapıları aralanabilir. Eğitimle ilgili konularda derine gitmek şifalanmak ve önemli değişim ve dönüşümler yaşamak istiyor olabilirsiniz, bunun için fırsatınız olacak. Eşinizin akrabalarından gelecek fırsatlar da bu Yeni Ayın konularından. Sosyal medyayı kullanıyorsanız daha az tanıdığınız yerlerde fikir ayrılıkları farklı düşüncelerden kaynaklı olarak tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Bu dönem okuduğunuz gördüğünüz her şeye hemen atlamamanız gerekiyor çünkü sıkılganlıkla bir anda verdiğiniz kararlar sonradan pişman olmanıza neden olabilir.

Cumartesi günü Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle kariyer ve iş fırsatlarında güzel bir döneme merhaba diyeceksiniz. Gözden kaçırdığınız hafta başında aldığınız olumsuz kararlar kendinizi yalnız hissettiğiniz konular evlilik ve ilişkilerde yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar Merkür’ün bu geçişiyle yeniden ele alınabilir. Doğru bir şekilde değerlendirilirse de sevdiğiniz insanla aranızdaki her tür olumsuzluğu düzeltme şansını karşınıza getirebilir. Aile, kariyer, iş fırsatları ve özel hayatınızda Cumartesi gününden sonra 27 Kasım’a kadar gayet olumlu bir süreç sizi bekliyor. Önemli iş konuşmaları ve görüşmelerinin de devreye girdiğini görecek, yalnızlığınızın bir anda yok olduğunu fark edeceksiniz. Pazar günü Mars ve Plüton karşıtlığı sosyal çevre ilişkilerinizde özel hayatınızda sıkıntı ve problemleri karşınıza getirebilir. Bu dönem çocuğunuza karşı sabırsız ve öfkeli davranabilirsiniz aynı şey özel hayatınızdaki insan için de geçerli olabilir. Sevdiğiniz insanın sosyal çevresiyle bir araya geldiğinizde bazı gerginlikler de ortama yansıyabilir. Riskli işleriniz varsa borsada yatırım yapıyorsanız bu dönem para ile ilgili işlerinizde dikkatli olmaya özen göstermeniz gerekiyor.