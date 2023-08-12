Görüntülenmesi son derece zor, Tunceli'de fotoğraflandı!

Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde, kentte bu yıla kadar literatür kaydı bulunmayan 'bozkır keleri' görüntülendi.

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Görüntülenmesi son derece zor, Tunceli'de fotoğraflandı!

Tunceli'de 'bozkır keleri' bu yıl ilk kez kayıt altına alındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde 'asgari endişe' altındaki türler arasında yer alan bozkır keleri, Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde muhtar Erdem Güngören tarafından fotoğraflandı.

GÖRÜNTÜLENMESİ SON DERECE ZOR

Kentte bu yıla kadar literatür kaydı bulunmayan hayvanı rahatsız etmemek için sadece birkaç fotoğrafını çektiğini dile getiren Güngören, bulunduğu zeminin rengini aldığı için görüntülemenin son derece zor olduğunu belirtti.

Görüntülenmesi son derece zor, Tunceli'de fotoğraflandı! - Resim : 1

BOZKIR KELELERİ

Bozkır keleleri (Trapelus lessonae), Agamidae familyasına ait bir kertenkele türüdür. Orta Doğu ve Türkiye'de bulunur. 15 cm uzunluğa kadar büyüyebilirler. Sırtları kahverengi veya gri renklidir ve karınları beyazdır. Kuyrukları uzun ve kalındır. Bozkır keleleri, çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşar. Gündüzleri güneşlenir ve geceleri aktiftir. Böcekler ve diğer küçük hayvanlarla beslenir. Bozkır keleleri, IUCN tarafından "Asgari Endişe" olarak değerlendirilmektedir.

Bozkır keleleri, tehlike altında hissettiklerinde renk değiştirebilirler. Örneğin, açık renkli bir zemin üzerindeyse siyahımsı bir renk alabilirler. Bu, düşmanlarından korunmalarını sağlar. Bozkır keleleri, Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır. Bu nedenle, koruma altına alınmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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