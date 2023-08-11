CZN Burak gelen son haberle herkesi üzdü! Kimsenin beklemediği gelişme…

Onedio.com sitesindeki habere göre; CZN Burak, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde. Ünlü fenomen, babasının kendisini dolandırdığını iddia ederek aile şirketinden ayrılmış ve İstanbul'da yeni bir dükkan açacağını duyurmuştu. Ancak bu süreçte hızla kilo veren CZN Burak'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.

Çektiği yemek videolarıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan CZN Burak, son zamanlarda aldığı kilolarla sık sık gündeme gelmekte. Babasının kendisini dolandırdığını iddia ederek aile şirketinden ayrılan ünlü fenomen, İstanbul'da sıfırdan yeni bir dükkan açacağını duyurmuştu. Ancak bu süreçte hızla kilo veren CZN Burak'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.

51,4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık son halini paylaşan CZN Burak, adeta bir deri bir kemik kalmış durumda. Zor bir dönemden geçtiğini belirten ünlü fenomen, sevenlerine moral vermek için çaba gösteriyor.

CZN Burak'ın son haline ilişkin yapılan yorumlar ise farklılık göstermekte. Kimileri endişelenirken, kimileri ise ünlü fenomenin sağlığına kavuşacağına inanıyor.

İŞTE CZN BURAK'IN SON HALİ

NE OLMUŞTU?

Babasıyla bir süredir problemler yaşadığının sinyalini sosyal medya hesaplarından da veren CZN Burak, bu sefer ciddi ciddi babasıyla davalık oldu...

İkilinin arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıkların deprem zamanında başladığı, aslen Hataylı olan CZN Burak'ın yardım etmeye çalışırken babasının engel olduğu söylentileri çıkmıştı daha önce.

Deprem döneminde babasının kendisini engellemeye çalışmasından hoşlanmayan CZN Burak'ın babasıyla tüm bağlarını kopardığı biliniyordu.