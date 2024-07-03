Gördüğünüz An Uzaklaşın! İşte En Sevilmeyen 4 Burç

Astrolojiyle inanmayan insanların bile merak ettiği burç özellikleri insanların kendilerini tanıma ve değerlendirmesine neden oluyor. Her burcun kendine özgü özellikleri bulunurken bunlar Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir.

Burçlara bakarak insanlara davranış biçiminin değişmesi yanlış olsa da insanların en nefret ettiği burçlar genellikle aynı oluyor.

İşte en sevilmeyen 4 burç:

İKİZLER BURCU

İkizler burcu bu listenin başında yer alırken bunun nedeni her şeyi planlayarak yapmaları ve zayıf insanları kullanmayı seven bir burç olmasından kaynaklı. Kolayca sinirlenen ve gerginlik çıkarabilen İkizler, oldukça konuşkan bir yapıya ve eğlenceli kişiliğe de sahipler. Karşılarındaki kişileri kolayca manipüle edebilen ikizlerin aslında güvenilmez ve iki yüzlü olduğu bilgisi düşünüldüğü kadar doğru değildir.

AKREP BURCU

Akrep burçları kendi duygularını belli etmeyen ketum ve sessiz kişilerdir. Saman altından su yürüten kısacası sinsi olarak tabir edilen akrep burçları da en sevilmeyen burçlar arasında. İş yerinde ve sosyal ortamlarda hırslı, saldırgan ve kinci karakterinin yanı sıra aşk konusunda da kıskanç ve fazla sahiplenicilerdir.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları çevresindeki insanların hayatlarına fazlasıyla müdahale etmeyi seven bir burçtur. Üstelik bu rahatsız edici müdahalelerin farkında olmadığı için iyilik yaptıklarını düşünürler. Ancak bu durum çevresini rahatsız etmektedir. Kıskanç ve sahiplenici olan teraziler bir şeyi istemeseler bile o başkalarının eline geçmesin diye istiyor taklidi yapabilirler.

ASLAN BURCU

Kendilerini herkesten üstün görmesiyle bilinen Aslanlar, insanları aşağılama eğilimindedirler. Yaptıkları hatalardan asla pişman olmazlar ve oldukça soğukkanlı bir şekilde yalan söyleyebilirler.