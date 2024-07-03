Makinist Marmaray'ı Durdurdu, Dev Ekranda Türkiye Maçını İzledi

Marmaray makinisti, Bakırköy durağında aracı bir süreliğine durdurarak, sahile kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izledi. O anlar, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

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Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

EURO 2024 | Avusturya'yı Deviren Türkiye Çeyrek Finale YükseldiEURO 2024 | Avusturya'yı Deviren Türkiye Çeyrek Finale YükseldiSpor

MAKİNİST, MARMARAY'I DURDURARAK MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Marmaray Türkiye Futbol
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