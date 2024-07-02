Kan donduran rapor: Çocuk istismarında korkunç gerçekler ortaya çıktı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında, canlı yayınlarda çocukları istismar etmeleri için para ödeyen 197 kişiye dair yeni ipuçları ortaya çıktı. Bu durum, çevrimiçi çocuk istismarının dehşet verici boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

10 ülkeden 32 personelden oluşan uzman bir ekip, 24-28 Haziran tarihleri arasında Filipinler'de çocukları cinsel olarak sömüren suç şebekelerine yönelik soruşturmalar yürüttü. Soruşturmada, çocukların istismarından elde edilen on binlerce görüntü ve video analiz edildi. Ayrıca, 12 bin müşteri ve 100 satıcıyla yapılan çevrimiçi konuşmalara erişildi.

ÇEVİRİMİÇİ ÇOCUK İSTİSMARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Uzman ekip, canlı yayınlarda çocukların istismar edilmesi için para ödeyen 197 kişiye dair yeni ipuçları tespit etti. İstismara uğrayan çocuklardan bazılarının 3-4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Alıcı ve çocuk tacirlerinin sayısı her geçen gün arttığı gözlemlenirken, bazı kişilerin ise Filipinler'e seyahat ederek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.