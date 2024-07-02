Bursa'da tehlikeli yolculuk! Canını hiçe saydı, uyarılara aldırış etmedi

Bursa İnegöl'de bir genç, istiflenen saman balyalarının üzerinde yolculuk yaptı. Uyarılara aldırış etmeyen gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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İnegöl-Bursa yolu üzerinde bir genç, traktör üzerine istiflenen saman balyalarının üzerine oturarak tehlikeli yolculuk yaptı. S

aman balyalarının üzerinde seyreden genci gören diğer sürücüler, şoföre korna ile ikazda bulundu. Şoför uyarılara aldırış etmedi. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

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