Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinin başında şüphesiz fırın yemekleri geliyor. Karnıyarık, pırasalı börek, tavuk fırın, balık en sevilen lezzetlerin başında geliyor.

Tadına doyum olmayan bu lezzetleri yemek çok zevkli ancak özellikle kadınlar için pişirme sırasında kirlenen fırınlar tam bir işkence. Yemek sonrası fırını hemen temizlemek inatçı kirlerin oluşmasını engelleyebilir. Ancak pek çok kadın yemek sonrası bu temizliği yapmaya fırsat bulamıyor.

Peki fırında kalıcı hale kirler nasıl temizlenecek?

Aslında çözüm çok basit ve pratik. Her vatandaşın evinde bulunacak bazı malzemelere ihtiyaç var. Ne bunlar? Karbonat, sirke ve su...

Evet yanlış okumadınız. Bu 3 malzemeyle pırıl pırıl bir fırın yaratmak mümkün. Karbonatı sirke ile karıştırıp fırınınızda biraz bekletin. Sonrasında ise biraz sıcak su dökerek silin fırını. Alındığı ilk günkü gibi bir fırın yaratabilirsiniz. Bu kadar kolay