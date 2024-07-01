Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu

Evinizde sık sık fırın yemeği, ya da pastalar, çörekler pişiyorsa inatçı lekelerle baş başasınız demek ki. Kirli fırınlardan kurtulmak artık çok kolay.

Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinin başında şüphesiz fırın yemekleri geliyor. Karnıyarık, pırasalı börek, tavuk fırın, balık en sevilen lezzetlerin başında geliyor.

Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu - Resim : 1

Tadına doyum olmayan bu lezzetleri yemek çok zevkli ancak özellikle kadınlar için pişirme sırasında kirlenen fırınlar tam bir işkence. Yemek sonrası fırını hemen temizlemek inatçı kirlerin oluşmasını engelleyebilir. Ancak pek çok kadın yemek sonrası bu temizliği yapmaya fırsat bulamıyor.

Peki fırında kalıcı hale kirler nasıl temizlenecek?

Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu - Resim : 2

Aslında çözüm çok basit ve pratik. Her vatandaşın evinde bulunacak bazı malzemelere ihtiyaç var. Ne bunlar? Karbonat, sirke ve su...

Üzerinde yağların kuruduğu fırını 10 dakikada parlatmanın pratik yolu bulundu - Resim : 3

Evet yanlış okumadınız. Bu 3 malzemeyle pırıl pırıl bir fırın yaratmak mümkün. Karbonatı sirke ile karıştırıp fırınınızda biraz bekletin. Sonrasında ise biraz sıcak su dökerek silin fırını. Alındığı ilk günkü gibi bir fırın yaratabilirsiniz. Bu kadar kolay

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