Uzun yaşamın sırrı bulundu! İşte 100 yaşını geçenlerin ortak özellikleri...
Uzun yaşamanın pek çok farklı sırrı olsa da uzmanlar uzun yaşayan insanlar arasında bazı ortak noktalar buldu. İşte 100 yaşını geçen kişilerin ortak özellikleri...
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan son rapora göre, dünya genelinde 100 yaşını aşan bireylerin sayısında önemli bir artış kaydedildi. 1990 yılında sadece 92 bin olan bu rakam, 2021 yılında 621 bine ulaştı. Genetik ve yaşam tarzı bu artışta rol oynasa da, uzmanlar psikolojik faktörlerin de uzun yaşamda önemli bir etken olduğunu belirtiyor.
UZUN YAŞAMIN SIRLARI: 100 YAŞINI AŞANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, yıllardır 100 yaşını geçen bireyleri inceleyerek uzun yaşamın sırlarını sekiz başlık altında topladı. İşte uzun yaşamın anahtarları:
1. Zindelik ve Yaşam Enerjisi
Uzun ömürlü bireylerin en belirgin özelliği, zinde ve enerjik bir yaşam sürme isteği. Merino, "Bu kişiler, hayata devam etmek için net bir arzuya sahipler. Günlük rutinlerinde fiziksel ve zihinsel aktiviteler bulunuyor" diyor. Boston'da benzer bir çalışmayı yürüten Stacy Andersen ise, "Bu bireyler, yaşamaktan keyif aldıklarını belirtiyorlar" diye ekliyor.
2. Sosyal Etkileşim
100 yaşını geçen bireyler, genellikle sosyalleşmeye açık ve etkileşimde bulunmayı seven kişiler. Merino, "Aileleri ve arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kuruyorlar. Başkalarına yardımcı oluyor ve sevildiklerini hissediyorlar" diyor. Andersen de, bu kişilerin dışa dönük ve yeni insanlarla tanışmaya hevesli olduğunu gözlemlemiş.
3. Özveri ve Amaç Sahibi Olma
Uzun ömürlü bireylerde özveri ve amaç sahibi olma öne çıkıyor. Merino, "Bu kişiler sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar. Hedeflerine ulaşmak için azmediyorlar" diyor. Andersen ise, bu kişilerin genellikle ailelerinin izinden gittiklerini ve hayatlarında belirli amaçlara sahip olduklarını belirtiyor.
4. Dayanıklılık
Zorluklarla baş etme gücü ve dayanıklılık, uzun yaşamın önemli unsurları arasında. Merino, "Bu kişiler, zorluklarla yüzleşip devam etme yeteneğine sahipler. Psikolojik olarak güçlü duruyorlar," diyor.
5. Yaşamın Kontrolünü Elde Tutma
Bağımsızlık ve yaşamda kontrol sahibi olma, uzun yaşayan bireylerin diğer bir ortak özelliği. Merino, "Bu kişiler, hayatlarını kendi istedikleri doğrultuda yönlendirebilmişler" diyor.
6. Entelektüel Merak ve Motivasyon
100 yaşını geçen bireyler, meraklı ve öğrenmeye istekli kişiler. Merino, "Bu kişiler, dünyada olup bitenlere ilgi duyuyor ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorlar" diyor.
7. Pozitif Bakış Açısı
Olumlu bir bakış açısı, uzun yaşamın bir diğer önemli bileşeni. Andersen, "Bu bireyler, hayata karşı olumlu bir tutum sergiliyorlar. Küçük şeylerle mutlu olmayı başarıyorlar" diyor.
8. Güçlü Kavrayış ve İdrak Yeteneği
Uzun ömürlü bireylerde güçlü kavrayış ve idrak yetenekleri dikkat çekiyor. Merino, "Bu kişiler, düşünme, sorun çözme gibi bilişsel yeteneklerde başarılılar" diyor.