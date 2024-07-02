Hakkari'de yılanlardan çiftleşme dansı

Hakkari'de bir köyde yılanların çiftleşme dansı anbean kaydedildi. O anlar ilgi odağı oldu.

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Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir köyde yılanların çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar bölgede sıklıkla görülmeye başlandı. Derecik ilçesinin Koryürek köyünde yol ortasında görülen 2 yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü.

Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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