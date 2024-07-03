Bu Manzara Yılın Sadece 10 Günü Görülüyor

Erzincan turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor... Kemaliye ilçesindeki büyülü manzara yılın sadece 10 günü görülebiliyor.

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Bu Manzara Yılın Sadece 10 Günü Görülüyor

Karanlık Kanyon'daki gün batımını izlemek isteyenler soluğu Erzincan'da aldı. Dünyanın birçok ülkesinden Erzincan'a gelen turistlerin gün batımını izlemek için sadece 10 günü var.

Yılın sadece 10 gününe münhasır Karanlık Kanyondaki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonda bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor. Karanlık Kanyonun tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, “Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyonun ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor.” dedi.

Kaynak: İHA

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