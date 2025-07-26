Gölge Diye Aracınızı Sakın Bu Ağaçların Altına Park Etmeyin! Yüz Binlerce Lira Zarara Uğrayabilirsiniz

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Yaz sıcaklarında araçların iç mekanları adeta bir fırına dönüşüyor. Bu yüzden sürücüler serinlik arayışında ilk olarak ağaç gölgelerine yöneliyor. Ancak her ağaç, aracınız için güvenli bir koruma sunmuyor. Dökülen meyveler, yapışkan reçineler ve kuşları çeken öz su salgıları, aracınızın boyasında ciddi zararlara yol açabiliyor. Aracınızı hangi ağaçların altına gönül rahatlığıyla park edebilirsiniz, hangilerinden uzak durmalısınız? İşte detaylar…

GÖLGE ARARKEN ZARARLA KARŞILAŞMAYIN

Güneş altında bırakılan araçlarda iç sıcaklık dakikalar içinde dayanılmaz hale gelebiliyor. Bu da hem sürüş konforunu hem de aracın döşemeleri, elektronik aksamı ve plastik parçaları için uzun vadeli bir risk oluşturuyor. Ağaç gölgeleri bu riski azaltmak için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak bazı ağaçlar sadece gölge değil, beraberinde zararlı kalıntılar da bırakabiliyor.

GÜVENLE PARK EDEBİLECEĞİNİZ AĞAÇLAR

Araç boyasına zarar verme riski düşük, temiz ve yoğun gölge sağlayan bazı ağaç türleri öne çıkıyor:

Çınar (Platanus): Geniş yapraklarıyla güçlü gölge sağlayan çınar ağaçları, genellikle reçine veya leke oluşturmaz.

Meşe (Quercus): Yoğun yapraklı, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Düşen palamutlar araç boyasına ciddi zarar vermez.

Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia): Hızlı büyür, geniş gölge alanı sağlar ve yapışkan salgıları yoktur.

ARACINIZDAN UZAK TUTMANIZ GEREKEN AĞAÇLAR Bazı ağaç türleri, bıraktıkları kalıntılar ve kuşları çekmeleri nedeniyle otomobiller için ciddi tehdit oluşturur:

Çam (Pinus): Yapışkan reçinesi boyaya hızla yapışır ve çıkarması oldukça zordur. Yanlış temizleme yöntemleri boyaya kalıcı zarar verir.

Dut (Morus): Düşen meyveler araç üstünde ezilerek asidik, çıkması güç lekeler bırakır. Kuşların da favorisi olduğu için ikinci darbe kuş pisliği olur.

Ihlamur (Tilia): Yaprak bitlerinden kaynaklanan yapışkan salgılar, aracın üzerinde kir tutan ve zor temizlenen tabakalar oluşturur.

Bazı Akçaağaç Türleri (Acer): Reçine benzeri salgılarla yüzeyi matlaştırabilir, kalıcı iz bırakabilir.

Meyve Ağaçları (Genel): Düşen meyveler şekerli ve asidik yapılarıyla boyaya zarar verir, ayrıca kuşları çekerek ikinci bir risk oluşturur.

ZARARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Eğer ağaç altına park etmekten başka çareniz yoksa şu önlemleri almanız önerilir:

Kalıntıyı hemen fark edin ve müdahale edin. Özellikle reçine ve meyve lekeleri kısa sürede temizlenmeli.

Kuru bezle silmeyin. Önce yüzeyi nemlendirin, ardından yumuşak bir mikrofiber bezle nazikçe temizleyin.

Özel oto temizleyici ürünler kullanın. pH nötr oto şampuanları, reçine çözücüler gibi ürünler işinizi kolaylaştırır.

Uzun süreli parkta araç örtüsü kullanın. Kaliteli bir örtü, dış etkenlere karşı etkili bir koruma sağlar.

Boya koruma uygulamaları yaptırın. Cila veya seramik kaplama, boyayı dış tehditlere karşı korur.

DOĞRU AĞAÇ, TEMİZ BOYA

Yaz aylarında araç gölgeleme ihtiyacı kaçınılmaz. Ancak serinlik uğruna boyanızı riske atmamak için hangi ağacın altına park ettiğiniz büyük önem taşıyor. Doğru ağaç seçimiyle hem aracınızı güneşten koruyabilir hem de yüz binlerce liralık olası boya hasarlarının önüne geçebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi