12 Ton Karpuz Satın Aldı, Ücretsiz Dağıttı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde örnek bir dayanışma yaşandı. Ürünleri tarlada kalmaya yüz tutan üreticilere destek olmak isteyen hayırsever Erhan Alan, 12 ton karpuz satın aldı.

Karpuzlar, Hacı Bayram Halil Camii önüne getirilen römorklarla, cuma namazı çıkışında mahalle halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Sadece cami cemaatiyle sınırlı kalmayan bu yardım, ilçedeki öğrenci yurtlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştırıldı. Üreticinin emeğini çöpe gitmekten kurtaran bu hareket, mahallede büyük takdir topladı. Kısa sürede dağıtılan karpuzlar büyük ilgi görürken, hem üretici hem de tüketici bu dayanışmadan memnun kaldı.

Hayırsever Erhan Alan, yaptığı açıklamada, “Derdimiz, burada üreticiye destek olmak. Şu anda karpuz para etmiyor. Biz de tarlada çürümesin istedik. Amacımız hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak." dedi.

Kaynak: İHA