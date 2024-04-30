Göbek bölgesindeki yağları dümdüz yapıyor: Yoğurdun içerisine yalnızca 1 kaşık eklemeniz yeterli. Göbek yağlarını ne eritir?

Sıcak yaz günlerinin gelişiyle birlikte hemen herkes fazla kilolarından kurtulabilmek için çeşitli yollar aramaya başladı.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler sağlıklı sağlıksız hemen her yolu denerken esasında fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli husus şüphesiz kalori açığı oluşturmaktır.

Dengeli ve düzenli beslenmenin yanı sıra metabolizmayı hızlandıracak birkaç kürün uygulanması da hızlı şekilde kilo verme sürecinin başlamasına yardımcı olmaktadır.

Bunun yanı sıra fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilmek ve göbek bölgesindeki yağlardan arınabilmek için şu formülü uygulayabilirsiniz. İşte göbekteki yağları eriten o etkili formül...

GÖBEK BÖLGESİNDEKİ FAZLA YAĞLARI CAYIR CAYIR YAKIYOR

Göbek bölgesinde bulunan fazla yağları kısa sürede yakmaya yardımcı olan etkili formül bulundu. Yoğurdun içerisine az miktarda ilave edeceğiniz keten tohumu, göbek bölgesindeki yağların kısa sürede erimesine ve göbeğin dümdüz olmasına yardımcı olacak.

Göbek bölgesindeki fazla yağlardan kurtulabilmek için yoğurt keten tohumu tüketmenin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz...

Yoğurdun içerisine ilave edeceğiniz 1 tatlı kaşığı keten tohumu tokluk süresinin uzamasını sağlarken, kişinin uzun süre acıkmasını engellemektedir.

Keten tohumunun lifli yapısı uzun süre tok hissetmeyi sağlarken aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

Metabolizmanın hızlıca çalışmasına yardımcı olan bu karışım, kilo verme sürecinin hızlanmasına ve vücutta bulunan yağların hızlıca yakılmasını sağlayabilmektedir.

Keten tohumu yoğurt kürü zayıflamanın yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kişinin hastalıklara karşı çok daha dirençli olmasına yardımcı olmaktadır.

Gaz ve şişkinlik probleminin kısa sürede geçmesini sağlamaktadır.

Potasyum, çinko, magnezyum açısından oldukça güçlü bir kaynaktır.

Kabızlık probleminin kısa sürede tedavi edilmesini sağlar.

KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Enerji: 37.4 kalori

Protein: 1.28 g

Yağ: 2,95 g

Karbonhidrat: 2.02 g

Lif: 1,91 g

Kalsiyum: 17.8 mg

Magnezyum: 27.4 mg

Fosfor: 44.9 mg

Potasyum: 56.9 mg

Folat: 6.09 mikrogram (mcg)

Lutein ve zeaksantin: 45.6 mc