Eylül Ayında Hangi Bitkiler Ekilir? Baharda Çiçeğe, Yazın Meyveye Doyacaksınız

Sonbaharın ilk haftaları, bahçıvanlar için gelecek yılki hasadın temelini atma dönemi olarak öne çıkıyor. Peki Eylül ayında hangi meyve ağaçları dikilmeli? İşte sonsuz hasadın tüyosu...

Eylül Ayında Hangi Bitkiler Ekilir? Baharda Çiçeğe, Yazın Meyveye Doyacaksınız
Eylül başı, meyve ağaçlarının dikimi için en uygun zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, kışı başarıyla atlatacak ve iyi kök salacak ağaçların seçilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

EYLÜL DİKİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Daha az bitki stresi: Toprak nemi yaz ortasındakine göre daha dengeli ve sıcaklıklar bitkiler için daha uygun.

Hızlı köklenme: Sonbahar, dondan önce yeni köklerin oluşması için yeterli zamanı sağlıyor.

Erken büyüme avantajı: Sonbaharda dikilen fidanlar, ilkbaharda hızla gelişiyor.

HANGİ MEYVE AĞAÇLARI DİKİLMELİ?

Elma: Soğuğa dayanıklı ve yeni ortama kolay uyum sağlayan ağaçlar. Kışa dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.

Armut: İyi drene edilmiş toprak ve güneşli alan ister. Dona dayanıklı anaçlardan seçmek kışı güvenle atlatmalarını sağlar.

Erik: Ağustos sonu ve Eylül başında dikilmesi idealdir; kökler soğuk havalar gelmeden önce güçlenir. Hafif ve verimli topraklarda daha iyi gelişir.

Kiraz: Kokoksikoz ve dona dayanıklı çeşitler tercih edilmeli. Ilıman iklimler için uygundur.

Ayva: Sonbahar dikimine dayanıklı olup, köklendikten birkaç yıl sonra meyve verir.

AĞAÇLARIN SAĞLIKLI KÖK SALMASI İÇİN ÖNERİLER

Dikimden 1-2 hafta önce çukurlar hazırlanmalı.

Toprağa humus ve fosfor-potasyumlu gübre eklenmeli; taze gübre kullanılmamalı.

Fidan dikildikten sonra sulama yapılmalı ve gövde çevresi malçla kaplanmalı.

Rüzgar ve dona karşı destek sağlanmalı; kış aylarında agrofiber veya ladin dallarıyla koruma yapılmalı.

Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına ÇıkarıyorElektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatadan Kaçmak Pil Ömrünü 2 Katına ÇıkarıyorEkonomi

Balın Doğal Olduğu Bu Yöntemle Kolayca Anlaşılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınızdan Olmamak İçin Dikkat EdinBalın Doğal Olduğu Bu Yöntemle Kolayca Anlaşılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınızdan Olmamak İçin Dikkat EdinYaşam

Meyve Hasat
