Uzmanlar Uyardı! Her Gün Yiyenler Daha Uzun ve Sağlıklı Yaşıyor

Tek tabak ıspanak, sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı olabilir. Uzmanlar, antioksidan, lif ve vitamin açısından zengin bu yeşil sebzenin kalp hastalıklarından kansere, yüksek tansiyondan beyin sağlığına kadar birçok alanda koruyucu etki sağladığını vurguluyor.

Günlük beslenmede sebzelerin önemi herkesçe biliniyor ancak bazı sebzeler var ki düzenli tüketildiğinde sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapılarını aralıyor. Uzmanlara göre bu sebzelerden biri de ıspanak. İçerdiği zengin besin öğeleriyle kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalık risklerini azaltan ıspanak, aynı zamanda güçlü antioksidan yapısıyla yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Diyetisyen Umo Callins, ıspanağın C vitamini, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından oldukça zengin olduğunu belirtiyor. Bu bileşenler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak iltihabı azaltıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Düzenli tüketimde ise hem hücreleri koruyor hem de yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

KAN BASINCINI DENGELİYOR

Beslenme uzmanı Jamie Nadeau, ıspanağın yüksek nitrat içeriği sayesinde kan basıncını dengelediğini vurguluyor. Ayrıca beta karoten, C vitamini ve flavonoller gibi fitokimyasallar, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Lif açısından da oldukça zengin olan ıspanak, sindirim sistemine destek oluyor. Üstelik pişmiş ıspanak, çiğ haline kıyasla dört kat daha fazla lif içeriyor. Araştırmalar, içeriğindeki karotenoidlerin bağırsak mikrobiyom çeşitliliğini artırabileceğini ortaya koyuyor.

BEYİN SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Diyetisyen Maggie Moon ise ıspanağın folat ve antioksidan zenginliği sayesinde beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Yapılan çalışmalar, yeşil yapraklı sebzelerin yüksek oranda tüketilmesinin hafıza ve zihinsel performansı güçlendirdiğini, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını gösteriyor.

