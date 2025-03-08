Evinde Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Faciadan Son Anda Kurtuldu

Bilecik'te bir evde nedeni henüz belirlenmeyen yangın meydana geldi. Dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Evinde Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Faciadan Son Anda Kurtuldu

Bilecik'te 75 yaşındaki Ali Doğan'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Ali Doğan'a (75) ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giriş katında bulunan iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken dumandan etkilenen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Doğan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

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