Otomobil Gaspçıları Kıskıvrak Yakalandı

İzmir'de otomobil gasp ettiklerine ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin 3'ü tutuklandı.

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Otomobil Gaspçıları Kıskıvrak Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobil gaspçısı oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y.K'ye ait plakası öğrenilemeyen otomobilin, 6 Mart'ta Postacılar Mahallesi'nde gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin U.B, C.Ö, C.T. ve K.B. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö, C.T ve K.B. tutuklandı, U.B. ise serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, durdurdukları otomobile binen 2 şüphelinin, ardından bir ikametin önünden diğer zanlıyı araca aldığı görülüyor. Görüntülerde, sürücünün araçtan indirilmesi ve koşması da yer alıyor.

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Kaynak: AA

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İzmir Otomobil
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