Erzincan'da Güvenli Sürücülük Eğitimi Düzenlendi
Erzincan Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından okul servisi şoförlerine güvenli sürücü eğitimi verildi.
Erzincan Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, güvenli sürücülük farkındalığı kapsamında okul servisi şoförlerine eğitim verdi.
Faaliyet kapsamında okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik olarak "Okul Servis Yönetmeliği" doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Kaynak: İHA