THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunan "Take-Off 101" yetenek programı için 2025 yılı başvurularını açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
THY’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, programa katılan öğrenciler eğitim hayatları devam ederken havacılık sektöründe deneyim kazanma şansı elde edecek.
TAKE-OFF 101 PROGRAMI NEDİR?
THY’nin sunduğu "Take-Off 101" programı, lisans eğitimi devam eden öğrencilere yarı zamanlı iş deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Program kapsamında 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri değerlendirme sürecine tabi tutulacak ve başarılı olanlar yaklaşık 1 yıl boyunca THY’de çalışabilecek.
Programa katılan öğrenciler, bu süreci başarıyla tamamlamaları halinde mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatı için değerlendirmeye alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
"Take-Off 101" programına katılmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak
01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak
En az 4 yıllık bir üniversitenin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak
Sınıf bazında belirlenen mezuniyet şartlarını karşılamak:
2. sınıf: En geç Eylül 2027’de mezun olmak
3. sınıf: En geç Eylül 2026’da mezun olmak
4. sınıf: Şubat 2026 - Eylül 2026 arasında mezun olacak olmak
Genel not ortalamasının en az 76/100 veya 3,00/4,00 olması ve bunu belgeleyebilmek
İstanbul’daki THY ofislerinde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışabilmek
Adli sicil kaydının temiz olması
İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (İngilizce sınavı uygulanacaktır)
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunduğunu vurgularken, başvuruların THY’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.