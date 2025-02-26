THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunan "Take-Off 101" yetenek programı için 2025 yılı başvurularını açtı.

Kaynak: Haber Merkezi

THY Türk Hava Yolları (THY) Öğrenci
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THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı - Resim: 1

THY’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, programa katılan öğrenciler eğitim hayatları devam ederken havacılık sektöründe deneyim kazanma şansı elde edecek.

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THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı - Resim: 2

TAKE-OFF 101 PROGRAMI NEDİR?

THY’nin sunduğu "Take-Off 101" programı, lisans eğitimi devam eden öğrencilere yarı zamanlı iş deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Program kapsamında 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri değerlendirme sürecine tabi tutulacak ve başarılı olanlar yaklaşık 1 yıl boyunca THY’de çalışabilecek.

Programa katılan öğrenciler, bu süreci başarıyla tamamlamaları halinde mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatı için değerlendirmeye alınacak.

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THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı - Resim: 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"Take-Off 101" programına katılmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak
01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak
En az 4 yıllık bir üniversitenin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak
Sınıf bazında belirlenen mezuniyet şartlarını karşılamak:
2. sınıf: En geç Eylül 2027’de mezun olmak
3. sınıf: En geç Eylül 2026’da mezun olmak
4. sınıf: Şubat 2026 - Eylül 2026 arasında mezun olacak olmak
Genel not ortalamasının en az 76/100 veya 3,00/4,00 olması ve bunu belgeleyebilmek
İstanbul’daki THY ofislerinde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışabilmek
Adli sicil kaydının temiz olması
İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (İngilizce sınavı uygulanacaktır)

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THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı - Resim: 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunduğunu vurgularken, başvuruların THY’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

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