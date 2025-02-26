THY'den Öğrencilere İş Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"Take-Off 101" programına katılmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık bir üniversitenin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak

Sınıf bazında belirlenen mezuniyet şartlarını karşılamak:

2. sınıf: En geç Eylül 2027’de mezun olmak

3. sınıf: En geç Eylül 2026’da mezun olmak

4. sınıf: Şubat 2026 - Eylül 2026 arasında mezun olacak olmak

Genel not ortalamasının en az 76/100 veya 3,00/4,00 olması ve bunu belgeleyebilmek

İstanbul’daki THY ofislerinde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışabilmek

Adli sicil kaydının temiz olması

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (İngilizce sınavı uygulanacaktır)